جوان آنلاین: سفارت دولت تروریستی آمریکا در بحرین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آمریکایی‌های مقیم بحرین به دلیل افزایش تهدید حملات مسلحانه یمنی‌ها و تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن مقامات و تأسیسات دولتی آمریکا در منطقه، باید هوشیاری مضاعفی اعمال کنند.

در این اطلاعیه از اتباع آمریکایی‌خواسته شده است که از هشدار‌های احتمالی، لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی، و اختلالات سفر آگاه باشید.

بنا بر اعلام این سفارت، ایران حملاتی را علیه منافع آمریکا در کویت و بحرین راه‌اندازی کرده است و یمنی‌های مورد حمایت ایران نیز به زیر ساخت‌های عربستان سعودی حمله می‌کنند.