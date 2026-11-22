جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز یکشنبه اعلام کرد: گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه میان یک نفت‌کش و نیرو‌های نظامی در دریای عمان دریافت کرده‌ایم.

در بیانیه صادره از سوی این نهاد آمده است: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارشی مبنی بر وقوع حادثه‌ای میان یک نفت‌کش و نیرو‌های نظامی در دریای عمان دریافت کرده است.

بیانیه مذکور می‌افزاید: به شناور‌ها توصیه می‌شود ضمن در نظر گرفتن آخرین اطلاعات مربوط به امنیت دریایی، نسبت به شرایط عملیاتی که دائماً در حال تغییر است، هوشیار باشند. مقامات ذی‌ربط در جریان امر قرار دارند و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.