شبکه الجزیره در گزارشی از نمایش سامانه‌های موشکی ارتقاء یافته و دیگر تأسیسات ایران، آن را «پیام توانمندی» توصیف کرد.

جوان آنلاین: در گزارش شبکه الجزیره از تهران آمده است: ایران سیستم‌های موشکی ارتقا یافته و تأسیسات نظامی زیرزمینی خود را به نمایش گذاشته و این پیام جسورانه را منتقل می‌کند که علیرغم حملات آمریکا و اسرائیل، هنوز از قابلیت‌های نظامی قابل توجهی برخوردار است.

به گزارش تسنیم، در این گزارش با اشاره به طبق گزارش‌های رسانه‌های در خصوص انتشار تصاویری از فرماندهان نظامی در حال بازدید از یک تأسیسات موشکی زیرزمینی آمده است که آخرین نمایش شامل یک پرتابگر موشک دوگانه بود که قادر به شلیک همزمان دو موشک با سوخت مایع است.

الجزیره نوشت: مقامات تأکید کرده‌اند که ایران از زمان دوره‌های پیشین درگیری‌ها — از جمله از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه — توانمندی‌های موشکی و پدافند هوایی خود را تقویت کرده است.

بنا بر این گزارش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که خطوط تولید موشک و پهپاد خود را از سطح زمین به تأسیسات زیرزمینی منتقل کرده تا بتواند به تولید موشک ادامه دهد. تصاویری که روز شنبه از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، کیلومتر‌ها تونل و صد‌ها موشک و پرتابگر — از جمله پرتابگر‌های دوتایی و سایر سامانه‌ها — را نشان می‌داد.

رسول سردار، خبرنگار الجزیره در تهران در خصوص این توانمندی گفت: «سپاه پاسداران تلاش می‌کند این پیام را به جهان خارج مخابره کند که با کمبود مهمات مواجه نیست؛ آنها به اندازه کافی موشک و پرتابگر در اختیار دارند.»

وی افزود: «اگر جنگ دوباره از سر گرفته شود، آنها از این توانمندی‌ها استفاده خواهند کرد. این بخشی از پیام آنهاست، اما در عین حال، ایران در حال قدرت‌نمایی است و می‌کوشد بازدارندگی را احیا کند.»

این گزارش به نقل از رامی خوری، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه آمریکایی بیروت، آورده است که ایران می‌تواند علاوه بر نگهداری موشک‌ها و پهپاد‌های تکمیل‌شده، قطعات یدکی، مواد اولیه و مواد مورد نیاز برای ساخت آنها را نیز با امنیت کامل در تأسیسات زیرزمینی خود ذخیره کند.

او گفت که ایران دهه‌هاست برای چنین سناریویی برنامه‌ریزی کرده است. خوری — که همچنین پژوهشگر ارشد غیرمقیم در «مرکز عربی واشنگتن دی‌سی» است — به الجزیره گفت: «بنابراین تردیدی نیست که ایران مقادیر عظیمی از همه این اقلام را ذخیره کرده است. آنها نشان داده‌اند که... آماده‌اند در برابر تحریم‌ها ایستادگی کنند و به مبارزه ادامه دهند.»

راب گایست پینفولد، مدرس امنیت بین‌الملل در «کینگز کالج لندن»، نیز به این شبکه گفت که ایران اکنون به واسطه نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده — که در آن حزب جمهوری‌خواه به رهبری دونالد ترامپ متحمل شکست‌های سنگینی شد — بیش از هر زمان دیگری برای نمایش توانمندی‌های نظامی خود جسور شده است.

افزایش هزینه‌های زندگی — که ناشی از جنگ علیه ایران است — عاملی کلیدی در نحوه رأی‌دهی مردم آمریکا در این انتخابات بود؛ انتخاباتی که منجر به پیروزی دموکرات‌ها و به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کنگره توسط آنها شد.

پینفولد به شبکه الجزیره گفت: «بنابراین، [ترامپ]بیشتر شبیه به همان چوپان دروغگویی شده است که بی‌دلیل فریاد "گرگ آمد" سر می‌داد. به نظر می‌رسد این تصور وجود دارد که ایالات متحده از تشدید درگیری بازداشته شده یا انگیزه‌اش برای این کار از بین رفته است.»

خوری نیز اظهار داشت که ایران رویکردی تدریجی را برای نشان دادن توانمندی‌های فنی و نظامی خود، و همچنین اراده سیاسی‌اش برای پاسخ متقابل، در پیش گرفته است.

او گفت: «هدف از همه این اقدامات، نشان دادن این نکته به ایالات متحده و اسرائیل است که ایران از توانمندی‌های بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است؛ توانمندی‌هایی که هم می‌توانند از سد نیرو‌ها و سامانه‌های دفاعی غرب عبور کنند و هم به اهداف مورد نظر ایران در کشور‌هایی که تصمیم به حمله به آنها دارد، دست یابند.»