به دنبال وقوع آتش‌سوزی در کارخانه‌ای در اندونزی، ده‌ها نفر کشته و مفقود شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، نیرو‌های امداد ۲۴ کیسه حاوی بقایای اجساد انسان را از آتش‌سوزی گسترده در یک کارخانه شیرینی‌سازی در استان بانتن غربی اندونزی کشف کردند.

عملیات جست‌و‌جو امروز یکشنبه در بحبوحه عدم قطعیت در مورد تعداد تلفات و کارگران مفقود شده ادامه یافت.

روزنامه محلی انگلیسی زبان جاکارتا گلوب گزارش داد که آتش‌سوزی در ساختمان اداری و انبار شرکت PT Fonusa Agung Mulia در شهرک صنعتی Pancatama در منطقه Cikande در Serang Regency رخ داد.

جست‌و‌جو برای یافتن ده‌ها کارگر مفقود شده ادامه دارد.

این کارخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۴ نفر از ۶۵ کارگر درگیر به خانه بازگشته‌اند، ۴ نفر تحت درمان پزشکی هستند، ۲۹ نفر همچنان مفقود هستند و محل ۸ نفر دیگر هنوز تأیید نشده است.