جوان آنلاین: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید حاج‌قاسم سلیمانی، اخلاص، ساده‌زیستی، شجاعت، فداکاری و خدمت بی‌منت به مردم را از مهم‌ترین مؤلفه‌های شخصیت او دانست و تأکید کرد: حاج‌قاسم تمام زندگی خود را وقف دفاع از کشور و مردم کرده بود و هیچ‌گاه به دنبال جایگاه و منافع شخصی نبود.



اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شهید حاج‌قاسم سلیمانی اظهار کرد: قهرمان شدن یک انسان، خصوصیات مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به ویژگی‌های اخلاقی، رفتاری، علمی، شجاعت، پاکی، افتادگی، ساده‌زیستی و وقت گذاشتن برای انجام کار‌ها اشاره کرد. همچنین متدین و بااخلاق بودن و داشتن انگیزه بالا، به‌ویژه انگیزه الهی، از دیگر ویژگی‌های یک انسان قهرمان است.

وی افزود: هرکدام از این ویژگی‌ها به‌تنهایی ممکن است در یک انسان وجود داشته باشد، اما زمانی که همه آنها در وجود یک فرد جمع شود و در عمل، نه صرفاً در حد حرف نمود پیدا کند، آن فرد به یک قهرمان تبدیل می‌شود. به‌خصوص اگر تمام تلاش و نیت او برای خدا، خدمت به مردم و ایستادگی در برابر ظالمان باشد.

کوثری با اشاره به شخصیت شهید سلیمانی تصریح کرد: حاج‌قاسم سال‌های سال این ویژگی‌ها را در عمل پیاده کرد و بسیاری از مردم نیز این مسائل را از نزدیک مشاهده کردند. اقشار مختلف جامعه به چشم خود دیدند که او چگونه خالصانه و صادقانه به این ویژگی‌ها پایبند بود و همین مسئله موجب شد خداوند به او عزت بدهد.

وی ادامه داد: به همین دلیل، حتی افرادی که شناخت چندانی از حاج‌قاسم نداشتند، تحت تأثیر شخصیت و رفتار او قرار گرفتند. مردم می‌دیدند که قهرمانان واقعی چگونه در برابر جسورترین و جنایتکارترین‌ها، مانند رژیم صهیونیستی و امریکا، ایستادگی می‌کنند و در عین حال، در مواجهه با فرزندان شهدا، با نهایت تواضع و مهربانی رفتار می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که مانند پدری مهربان در کنار آنها قرار می‌گرفتند.

این نماینده مجلس با اشاره به ساده‌زیستی و حضور حاج‌قاسم در جبهه‌های دفاع مقدس گفت: او از نخستین فرصت‌ها برای حضور در جبهه استفاده کرد و در عرصه‌های مدیریتی و سایر مسئولیت‌ها نیز همین روحیه را داشت. حاج‌قاسم با تأسی از امام شهیدمان، این مسیر را ادامه داد و خداوند نیز جان او را خرید.

وی افزود: حاج‌قاسم شبانه‌روز در برابر دشمنان خارجی و همچنین دشمنان داخلی، ایستادگی می‌کرد. زمانی که ترامپ، به‌عنوان یکی از جنایتکارترین افراد، دستور ترور او را صادر کرد، تازه بسیاری از مردم بیش از گذشته به عمق شخصیت و جایگاه حاج‌قاسم پی بردند و متوجه شدند که این انسان تا چه اندازه در برابر ظالمان ایستادگی کرده است. دشمنان کینه خود را متوجه او کردند و در نهایت به شهادتش رساندند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه، با اشاره به تفاوت شهرت حاج‌قاسم با شهرت‌های رایج در فضای مجازی اظهار کرد: بارزترین ویژگی حاج‌قاسم این بود که با خدا و برای خدمت به خلق خدا زندگی می‌کرد. او هیچ‌گاه به این فکر نمی‌کرد که در سخت‌ترین شرایط و وضعیت‌ها در برابر دشمن کوتاه بیاید.

وی افزود: رزمندگان و مردمی که مورد ظلم قرار گرفته بودند، زمانی که می‌دیدند حاج‌قاسم به‌عنوان فرمانده، جلوتر از همه و پابه‌پای سایر رزمندگان حرکت می‌کند و برای حل مشکلات و برقراری امنیت مردم تلاش می‌کند، به‌خوبی متوجه این روحیه می‌شدند.

کوثری ادامه داد: همین رفتار‌ها موجب می‌شد مردم خودشان این مسائل را به یکدیگر منتقل کنند و به این باور برسند که حاج‌قاسم فقط برای آنها زحمت می‌کشد. برخی افراد تنها به فکر خود و اطرافیانشان هستند، اما حاج‌قاسم هیچ‌گاه چنین رویکردی نداشت و تلاش می‌کرد برای غریبه‌ها، ناتوانان و محرومان نیز کاری انجام دهد.

وی تصریح کرد: حاج‌قاسم جان خود را به خطر می‌انداخت تا دیگران در آسایش و آرامش باشند. افرادی که در میدان عمل با او همراه بودند، این ویژگی‌ها را مشاهده و برای دیگران بیان می‌کردند و همین مسئله موجب شد نام او زبانزد خاص و عام شود. کسی که با خدا معامله کند و برای خدمت به مردم قدم بردارد، خداوند خودش به او عزت می‌دهد.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به نحوه معرفی شهید سلیمانی به نسل نوجوان و جوان گفت: باید دید خود جوانان به دنبال چه چیزی هستند. گاهی ممکن است حتی اگر ۱۰۰ نفر مانند حاج‌قاسم هم حضور داشته باشند، برخی افراد به موضوعات دیگری فکر کنند، اما کسانی که به دنبال حقیقت هستند و می‌خواهند حق را بشناسند و آن را دنبال کنند، قطعاً خودشان این ویژگی‌ها را پیدا خواهند کرد.

وی افزود: حتی اگر چند مورد از شاخص‌هایی را که به آنها اشاره کردم، یک فرد داشته باشد، دیگران با او همراه می‌شوند و او را به‌عنوان الگو انتخاب می‌کنند. نمونه این مسئله را در میان بسیجیان و رزمندگانی می‌توان دید که در سنین نوجوانی، از ۱۲ و ۱۳ سالگی تا ۱۵، ۲۰ و حتی ۳۰ سالگی، در میدان حضور پیدا می‌کردند و ایستادگی نشان می‌دادند.

کوثری خاطرنشان کرد: دلیل این همراهی آن بود که می‌دیدند فرماندهانشان جلوتر از خودشان حرکت می‌کنند و به آنچه می‌گویند، عمل می‌کنند. زمانی که فرمانده از شجاعت، پاکی، اخلاص، صداقت و ساده‌زیستی سخن می‌گوید و خودش نیز به این ویژگی‌ها پایبند است، به‌طور طبیعی در دیگران تأثیر می‌گذارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: جوانانی که به دنبال انتخاب الگو هستند، هرکدام بر اساس تفکر و بینش خودشان به دنبال الگو می‌روند. قهرمانان نیز در عرصه‌های مختلف وجود دارند. ممکن است کسی در حوزه اقتصادی شناخت خوبی داشته باشد و به‌صورت سالم فعالیت کند و از این طریق نیز فردی اثرگذار باشد. بنابراین، انتخاب الگو به نگاه و بینش هر فرد بستگی دارد.

کوثری در بخش پایانی سخنانش، با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد اخلاقی و انسانی شخصیت شهید سلیمانی در کنار مسئولیت‌های نظامی و موفقیت‌های میدانی او گفت: جنگ فی‌نفسه چیز خوبی نیست، اما دفاع کردن برای هر انسانی واجب است. زمانی که حاج‌قاسم وارد عرصه دفاع مقدس شد، اینگونه نبود که فاقد اخلاق، رفتار، ایثار و فداکاری باشد، بلکه همین ویژگی‌ها را نیز داشت و با برخورداری از چنین روحیه‌ای وارد عرصه نظامی شد.

وی افزود: او در عرصه نظامی به نقطه‌ای رسیده بود که از هیچ چیزی باک نداشت، با خدا معامله می‌کرد و روحیه شهادت‌طلبی داشت. حاج‌قاسم در کنار این ویژگی‌ها، اخلاق، رفتار، روحیه انقلابی و ساده‌زیستی را نیز در وجود خود جمع کرده بود و هر روز این ویژگی‌ها را تقویت می‌کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بسیاری از افراد مشاهده می‌کردند که هرچه درجه و جایگاه حاج‌قاسم بالاتر می‌رود، افتاده‌تر و متواضع‌تر می‌شود. همین ویژگی‌ها بود که شخصیت او را به نقطه اوج رساند.