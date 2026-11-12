با پیگیری دادستانی تهران محموله ۱۰ هزار تنی کنجاله سویا ترخیص شد

جوان آنلاین: علی صالحی، دادستان تهران با اعلام اینکه این محموله ازطریق حمل و نقل ریلی وارد بندر خشک ریلی آپرین شده بود؛ اظهار داشت: پیرو بازدید اخیر ریاست قوه قضاییه کلیه فرآیند‌های مربوط به ترخیص این محموله اعم از تخلیه و آزادسازی واگن ها، اخذ مجوز‌های قرنطینه، استاندارد و انتقال کامل محموله به انبار اختصاصی شکت وارد کننده، در کمترین زمان ممکن انجام گرفت و تمامی واگن‌های حمل به خط راه آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: حسب اعلام شرکت وارد کننده، ۸۲۷۵ تن از بار محموله یادشده، به منظور استفاده در زنجیره مصرف و دادمداران کشور به سامانه بازارگاه عرضه شده است و یک هزار تن دیگر در مسیر ورود به بندر است.

دادستان تهران با تأکید بر تداوم حمایت آن دادستانی از فرایند ترخیص کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور یادآور شد: حسب پیگیری‌های بعمل آمده در حال حاضر با توجه به مجوز‌های صادر شده، مقدار ۳۰۰۰ تن از کل محموله در مرحله توزیع قرار دارد و مابقی آن به تناسب صدور مجوز‌های لازم از اداره کل استاندارد قابلیت توزیع خواهد داشت.