غول بانکی آلمان ۸ میلیون یورو جریمه شد

نهاد ناظر مالی آلمان (بافین)، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دویچه بانک را به دلیل کوتاهی در انتقال مشتریان واحد پست‌بانک خود به یک پلتفرم فناوری اطلاعات مشترک، ۸ میلیون یورو (۸.۹ میلیون دلار آمریکا) جریمه کرده است.

جوان آنلاین: این حادثه در سال ۲۰۲۳، بافین را که این مشکلات را غیرقابل قبول خوانده بود، واداشت تا یک ناظر در دویچه بانک منصوب کند. این اقدام پس از گزارش شکایات مشتریان پست‌بانک مبنی بر عدم دسترسی به وجوه خود برای هفته‌ها و رد شدن برداشت‌های مستقیم و به خطر افتادن امتیاز اعتباری آنها صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، این نهاد ناظر اعلام کرد که دویچه بانک در ایجاد تمهیدات سازمانی مناسب برای رسیدگی سریع به حجم فزاینده شکایات مشتریان ناشی از انتقال داده‌های مشتری، کوتاهی کرده است. همچنین این بانک در اجرای بدون تاخیر دستورات انتقال حساب‌های اوراق بهادار کوتاهی کرده است.

دویچه بانک اعلام کرد که تمام مشکلات را حل کرده و «از آن زمان به طور مداوم فرآیند‌های خود را بهبود بخشیده است». با این حال، این بانک اعلام کرد: «دویچه بانک تصمیم بافین را می‌پذیرد.»

این مسئله، ضربه‌ای به تلاش‌های دویچه بانک برای بازیابی اعتبار پس از یورش‌های مقامات، جریمه‌های ناشی از قصور در کنترل پولشویی و سایر مجازات‌ها بود.

کریستین سوینگ، مدیر اجرایی دویچه، در آن زمان گفت که دویچه در مورد پست‌بانک اشتباهاتی مرتکب شده و صد‌ها کارمند اضافی را برای مقابله با این مشکلات اختصاص داده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سوینگ در آن زمان گفت: «ما به مسئولیت خود عمل نکرده‌ایم.»