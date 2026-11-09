تاکنون بیش از ۲۴۵ هزار مؤدی در سراسر کشور با مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات سال ۱۴۰۵ در انتخاب پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سهیم شده‌اند؛ مشارکتی که از یک‌سو بیانگر استقبال صاحبان مشاغل از تعیین محل هزینه‌کرد مالیات و از سوی دیگر، ظرفیت این طرح برای هدایت منابع مالیاتی به سمت نیاز‌های واقعی مناطق مختلف کشور است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تازه‌ترین آمار مشارکت مؤدیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات نشان می‌دهد تا روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه بیش از ۲۴۵ هزار مؤدی در سراسر کشور در این طرح مشارکت داشته‌اند و با انتخاب پروژه‌های مختلف در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار سهیم شده‌اند.

بررسی پراکندگی جغرافیایی مشارکت‌کنندگان در این طرح حاکی از آن است که استان تهران با بیش از ۵۸ هزار مؤدی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن استان‎‌های اصفهان با بیش از ۲۱ هزار مؤدی و خراسان رضوی با بیش از ۱۷ هزار مؤدی رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. استان‎های فارس با بیش از ۱۴ هزار مؤدی، آذربایجان‎شرقی با بیش از ۱۳ هزار مؤدی و مازندران با بیش از ۱۰ هزار مؤدی نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

نمایش میزان استقبال مناطق مختلف از طرح، اطلاع‌رسانی هدفمند و آگاهی‌بخشی درباره فرصت انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات در استان‌های مختلف را برجسته می‌کند؛ نشان‌دار کردن مالیات این امکان را فراهم کرده است تا مؤدیان فراتر از پرداخت یک تکلیف قانونی در مسیر تأمین مالی پروژه‌هایی که با نیاز‌های اجتماعی و زیرساختی جامعه ارتباط مستقیم دارند، نقش‌آفرینی کنند.

سهم مؤدیان در انتخاب پروژه‌های اصفهان

در استان اصفهان نیز مشارکت مؤدیان در این طرح قابل توجه بوده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تا تاریخ ۱۸ آبان ماه، ۱۹ هزار و ۶۶۷ مؤدی بومی و یک‌هزار و ۹۳۲ مؤدی غیربومی در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت داشته‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد دامنه مشارکت در پروژه‌های استانی به مرز‌های جغرافیایی همان استان محدود نمانده است.

در میان پروژه‌های معرفی‌شده اصفهان تکمیل و توسعه بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده و ۲ هزار و ۴۰۵ مؤدی برای اجرای این پروژه مشارکت کرده‌اند. همچنین از مجموع ۱۷۵ پروژه معرفی‌شده در استان، تاکنون مؤدیان ۱۰۶ پروژه را به طور کامل تامین مالی کرده‌اند.

گفتنی است، این آمار نشان می‌دهد طرح نشان‌دار کردن مالیات علاوه بر ایجاد امکان مشارکت مستقیم مردم در تأمین مالی پروژه‌های عمومی می‌تواند منابع مالیاتی را به سمت اولویت‌هایی همچون توسعه زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و عمرانی هدایت کند؛ پروژه‌هایی که آثار اجرای آنها در زندگی روزمره شهروندان و ارتقای خدمات عمومی نمایان خواهد شد.