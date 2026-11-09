ادامه صعود بورس/ شاخص به کانال ۸.۱ میلیون واحد برگشت

بورس تهران در معاملات امروز (دوشنبه)، در ادامه روند مثبت روز گذشته به مسیر صعودی خود ادامه داد و شاخص کل با رشد بیش از ۴۷ هزار واحدی، بار دیگر وارد کانال ۸.۱ میلیون واحد شد؛ در این میان، رشد قابل توجه شاخص هم‌وزن نیز از همراهی گسترده‌تر نمادها با جریان صعودی بازار حکایت دارد.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۴۷ هزار و ۸۳۰ واحدی به کانال ۸.۱ میلیون واحد صعود کرد و در سطح بیش از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت عمومی‌تری از معاملات سهام شرکت‌هاست، امروز ۲۲ هزار و ۵۲۵ واحد افزایش یافت و به رقم دو میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید.

به گزارش ایسنا، بررسی روند شاخص‌ها نشان می‌دهد که رشد امروز بازار تنها به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و افزایش قابل توجه شاخص هم‌وزن نیز از بهبود نسبی تقاضا در طیف گسترده‌تری از سهم‌ها حکایت دارد.

در معاملات امروز بورس تهران، ۸۹۶ هزار و ۵۷۹ فقره معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به حدود ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (۳۴.۹ همت) رسید. نمادهای فملی، فارس، فولاد، وغدیر، شستا، پارسان و شبندر بیشترین تأثیر را بر روند شاخص کل بورس داشتند.

فرابورس هم صعودی شد

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران نیز معاملات امروز را با روند مثبت پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با رشد ۷۰۷ واحدی به سطح ۶۸ هزار و ۸۱۴ واحد رسید.

در این بازار نیز ۸۸۵ هزار و ۱۸۰ فقره معامله انجام شد. نمادهای آریا، کگهر، فزر، سامان، شرانل، نیشکر و فجهان از نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز بودند.

در مجموع، هم‌زمانی رشد شاخص کل و هم‌وزن بورس تهران با افزایش شاخص فرابورس، نشان می‌دهد که جریان مثبت معاملات امروز به یک بخش محدود از بازار اختصاص نداشته است.

با این حال، برای ارزیابی پایداری این روند صعودی باید وضعیت ورود و خروج پول حقیقی، ارزش معاملات و تداوم تقاضا در روزهای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه رشد یک یا دو روزه شاخص‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه بازگشت پایدار اعتماد به بازار سهام باشد.