کد خبر: 1389292
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
به بهانه انتشار «روایتی ازعملیات مرصاد»

«توهم زدگان» از نمایی نزدیک

ص اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خود نیز آورده است به «روایتی از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)» می‌پــــــردازد
سمانه صادقی

 جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خود نیز آورده است به «روایتی از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)» می‌پــــــردازد. «توهم‌زدگان» از سوی سیدابوطالب سیدمحمدی (سید مقداد) تألیف شده و مرکز اسناد انقلاب اسلامی به انتشار آن همت گماشته است. تارنمای ناشر در اشارت به مضمون و محتوای این تحقیق، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است: «کتاب «توهم زدگان»، روایتی مستند از یکی از مهم‌ترین عملیات‌های پایان دفاع‌مقدس است که با تکیه بر اسناد، دست‌نوشته‌ها و مشاهدات میدانی، ابعاد مختلف عملیات مرصاد را بررسی می‌کند. نویسنده با نگاهی تحلیلی، ابتدا به شکل‌گیری و تحولات سازمان مجاهدین خلق، تغییر راهبرد‌های این سازمان و همکاری آن با رژیم بعث عراق می‌پردازد و سپس زمینه‌های اجرای عملیات فروغ جاویدان و پاسخ نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی در عملیات مرصاد را تشریح می‌کند. این اثر با بهره‌گیری از اسناد آرشیوی، گزارش‌های عملیاتی و روایت‌های دست اول، روند تصمیم‌گیری، اهداف، تاکتیک‌ها و نتایج این نبرد سرنوشت‌ساز را به تصویر می‌کشد. حضور نویسنده در صحنه عملیات و مشارکت او در گردآوری اسناد و بازجویی از اعضای دستگیر شده، بر ارزش مستند و پژوهشی کتاب افزوده است. کتاب همچنین پیامد‌های نظامی، امنیتی و سیاسی عملیات مرصاد را بررسی کرده و جایگاه آن را در تاریخ دفاع‌مقدس تبیین می‌کند. نثر روان، استناد به منابع معتبر و روایت دقیق رویدادها، این اثر را به منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به تاریخ معاصر ایران و دفاع‌مقدس تبدیل کرده است....»
خبرگزاری ایبنا نیز «توهم زدگان» را اینگونه مورد توصیف قرار داده است: «پیدایش و فعالیت و سرنوشت سازمان مجاهدین خلق ایران در ۶۰ سال گذشته، بخشی از تاریخ این سرزمین است. از ادعای خدمت تا اوج خیانت و قساوت از دفاع از مردم تا نابودی ملت و وطن‌فروشی از مبارزه با امپریالیسم تا ابزار بی‌چون و چرای او شدن و از دفاع از خلق قهرمان فلسطین تا هم‌پیمانی با صهیونیست‌ها و شراکت در جنگ‌های او علیه ملت فلسطین. این مجموعه در شرایطی منتشر شد که رژیم‌صهیونیستی بعد از ۲۱ ماه جنایت و آدم‌کشی و تخریب غزه، گستاخانه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به سرزمین جمهوری اسلامی حمله‌ور شد و در شبیخونی تروریستی، شمار فراوانی از فرماندهان، دانشمندان و شهروندان شرافتمند و مؤمن و مدافع ایران را به خاک و خون کشید. مرکز اسناد انقلاب اسلامی با تمرکز بر اسناد موجود، همراه با بررسی‌های چند جانبه وقایع و گفته‌های مربوط به آنها مجموعه کتاب‌هایی را با همکاری صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون و کارشناسی که اغلب خود ناظر سیر حوادث و رویداد‌ها بوده یا در آن نقش داشته‌اند، تدوین کرده و به بازار نشر عرضه می‌کند. این مجموعه نیز عمدتاً به حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق و عملیات‌های آن به خصوص عملیات فروغ جاویدان اختصاص دارد که سیدابوطالب سیدمحمدی ملقب به سید مقداد، مشاهدات و یافته‌های شخصی و سازمانی خوبی را در این کتاب به تصویر کشیده است. اقدامات سازمان مجاهدین خلق پس از استقرار در عراق، توهم اول مهران بعد‌ها تهران، افول فروغ در تنگه مرصاد از ارتش آزادی بخش ملی تا جنگ آزادی بخش نوین، عناوین فصل‌های این کتاب است. همچنین در انتهای کتاب، پیوست‌ها، اسناد و سپس نتیجه‌گیری مؤلف گنجانده شده است....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، انتشارات ، عملیات مرصاد
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