شرکت سایپا طرح فروش فوق‌العاده کوئیک‌اس مجهز به استاندارد ۸۵گانه را با قیمت قطعی، تحویل ۹۰ روزه و فرآیند قرعه‌کشی برای سه گروه متقاضی آغاز کرد.

جوان آنلاین: گروه خودروسازی سایپا طرح فروش فوق‌العاده خودروی کوئیک‌اس با استاندارد ۸۵گانه برای سه گروه متقاضیان طرح عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان جایگزینی خودرو‌های فرسوده کلید زد.

به گزارش فارس، در این طرح، قیمت خودرو ۱۰ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال با موعد تحویل ۹۰ روزه تعیین شده است و واگذاری آن بر اساس فرآیند قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

مهلت ثبت‌نام در این طرح از امروز شانزدهم آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان ساعت ۲۴ روز دوشنبه هجدهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند برای نام‌نویسی به نشانی saipa.iranecar.com مراجعه کنند.