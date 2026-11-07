کد خبر: 1389140
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
اقتصاد » اخبار کلی

لوفت‌هانزا ازسرگیری پرواز‌های دبی را تا ۲۵ نوامبر به تعویق انداخت

3 شرکت لوفت‌هانزا به‌دلیل ادامه ناامنی در خاورمیانه، ازسرگیری پرواز‌های دبی را تا ۲۵ نوامبر به تعویق انداخت.

جوان آنلاین: به نقل از نشریه ایر اسپیس تایمز، گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا اعلام کرد به‌دلیل ادامه شرایط ناپایدار امنیتی در خاورمیانه، ازسرگیری پرواز‌های خود به دبی را تا ۲۵ نوامبر به تعویق انداخته است.

به گزارش تسنیم، این تصمیم شامل شرکت‌های لوفت‌هانزا، سوئیس و یورووینگز می‌شود که پیش‌تر قرار بود پرواز‌های خود به این شهر را در اواخر اکتبر و ابتدای نوامبر از سر بگیرند.

بر اساس برنامه قبلی، لوفت‌هانزا و شرکت هواپیمایی سوئیس قرار بود از ۲۵ اکتبر پرواز‌های دبی را آغاز کنند و یورووینگز نیز از اول نوامبر به این مسیر بازگردد. با این تصمیم، آغاز دوباره پرواز‌های این شرکت‌ها یک ماه دیگر به تأخیر افتاد.

لوفت‌هانزا اعلام کرد مسافرانی که پروازهایشان تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته است، مستقیماً از سوی شرکت‌های هواپیمایی مطلع می‌شوند و امکان تغییر انعطاف‌پذیر تاریخ سفر یا دریافت کامل هزینه بلیت را خواهند داشت.

بر اساس برنامه پروازی زمستانی سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، لوفت‌هانزا قصد دارد از فرانکفورت و مونیخ هر کدام پنج پرواز هفتگی به دبی برقرار کند.

شرکت سوئیس نیز برنامه پرواز روزانه از زوریخ و یورووینگز برنامه پرواز روزانه از برلین به دبی را در نظر گرفته است.

با این حال، یورووینگز پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده از کلن و اشتوتگارت به دبی را برای کل برنامه زمستانی کنار گذاشته است. شرکت هواپیمایی اتریش نیز قرار است از ۱۲ دسامبر پرواز‌های وین به دبی را با پنج پرواز در هفته آغاز کند.

در صورت اجرای کامل برنامه، شرکت‌های گروه لوفت‌هانزا در اوج فعالیت خود تا ۲۸ پرواز هفتگی در مسیر رفت‌وبرگشت دبی ارائه خواهند کرد. این برنامه با هدف گسترش حضور این گروه هواپیمایی در بازار خاورمیانه و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران تجاری و گردشگران تدوین شده است.

گروه لوفت‌هانزا اعلام کرد وضعیت خاورمیانه را به‌طور مستمر ارزیابی می‌کند و با مقام‌های مسئول در تماس است. این شرکت تأکید کرد که با توجه به ادامه بی‌ثباتی منطقه، احتمال تغییر دوباره برنامه پرواز‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارد.

برچسب ها: لوفت هانزا ، از سرگیری پروازها ، دبی
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