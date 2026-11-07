بانک مرکزی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار، ارز واردات را تامین کرد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در هفت ماه و ۱۵ روز گذشته نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی تامین شده است و این روند برای پاسخگویی به نیاز‌های کشور ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: تأمین ارز کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی از اولویت‌های بانک مرکزی است و در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است.

وی با اشاره به بازدید از واحد‌های آسیب‌دیده پتروشیمی و پالایشگاهی عسلویه افزود: کارشناسان و نیرو‌های متخصص با جدیت در حال انجام اقدامات لازم برای تعمیر و بازسازی این مجموعه‌ها هستند و امیدواریم تعمیرات اساسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد و تولید و عرضه گاز و محصولات پتروشیمی به شرایط عادی بازگردد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این بانک آمادگی دارد در صورت نیاز واحد‌های آسیب‌دیده به حمایت مالی، از طریق ظرفیت بانک مرکزی و شبکه بانکی پشتیبانی لازم را انجام دهد تا روند بازسازی و بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید با سرعت بیشتری دنبال شود.

همتی با اشاره به نشست با فعالان اقتصادی، مسئولان اتاق بازرگانی و مدیران بانکی استان بوشهر بیان کرد: این نشست نزدیک به سه ساعت به طول انجامید و در آن مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارزی، پولی، بانکی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: مقرر شد از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی برای بخش تولید و همچنین استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، حمایت‌های لازم برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و واحد‌هایی که به پشتیبانی مالی نیاز دارند، انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان و تعهدات ارزی آنها اظهار کرد: این تعاونی‌ها بدهی‌ها و تعهدات ارزی دارند که باید تعیین تکلیف شود و مقرر شد این موضوع از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و پیگیری شود.

همتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان بوشهر گفت: امیدواریم مردم خونگرم و شجاع این استان در آینده نزدیک شاهد توسعه بیشتر باشند و با عادی‌تر شدن شرایط دریا و گسترش تجارت دریایی میان کشورها، بندر بوشهر نیز به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های بیشتری دست پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و نرخ ارز افزود: امیدواریم اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، به‌تدریج آثار و نتایج خود را در اقتصاد کشور نشان دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران اظهار کرد: هدف دشمنان ایجاد فروپاشی اقتصادی و برهم زدن نظم اقتصادی کشور بود، اما با وجود آسیب‌ها و فشار‌هایی که به مردم وارد شد، در دستیابی به این هدف موفق نشدند.

همتی ادامه داد: همان‌گونه که در عرصه نظامی رزمندگان کشور ایستادگی کردند و دشمنان به اهداف خود نرسیدند، در عرصه اقتصادی نیز پایداری، مقاومت و برنامه‌های دولت مانع از تحقق اهداف آنان شد و امیدواریم در ادامه، نتایج این مقاومت و اقدامات اقتصادی بیش از پیش نمایان شود.