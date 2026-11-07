جشنواره بین‌المللی فیلم «بریکس‌پلاس» با اعطای جایزه بهترین فیلم به «بچه مردم» و دو جایزه ویژه به «مرد آرام» و «خدای جنگ» به کار خود پایان داد.

جوان آنلاین: ویکتوریا لوکینا، تهیه‌کننده اجرایی جشنواره بین‌المللی فیلم «بریکس‌پلاس» روسیه در نشست خبری خبرگزاری تاس که به اعلام نتایج این جشنواره اختصاص داشت، اعلام کرد که که فیلم ایرانی «بچه مردم» ساخته محممود کریمی به عنوان بهترین فیلم بلند سینمایی این رویداد انتخاب شده است.

به گزارش ایسنا، «بچه مردم»، داستان نوجوانی یتیم را روایت می‌کند که برای یافتن خانواده‌اش راهی سفری می‌شود؛ سفری که به داستانی درباره بلوغ، امید و اشتیاق برای یافتن یک خانه تبدیل می‌شود.»

همچنین جوایز ویژه‌ای به فیلم ایرانی «خدای جنگ» ساخته حسین داربی و فیلم ایرانی «مرد آرام» (در بخش بهترین درام اجتماعی) به کارگردانی بهنوش صادقی اعطا شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «بریکس‌پلاس» از ۲۹ اکتبر تا ۳ نوامبر (۸ تا ۱۲ آبان‌ماه) در شهر‌های مسکو و سن‌پترزبورگ برگزار شد. در دوره امسال، ۳۲۷ فیلم از ۲۲ کشور جهان به بخش رقابتی این جشنواره ارسال شده بود.