تغییر شیوه تخصیص بودجه از سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه ازاجرای آزمایشی بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد درتعدادی از مدارس و بیمارستان‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: حمید پورمحمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی، با اشاره به اجرای آزمایشی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در برخی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در مرحله نخست، دستگاه‌هایی که ارتباط بیشتری با مردم دارند، از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، انتخاب شده‌اند و تعدادی از مدارس و بیمارستان‌ها اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: امیدواریم اجرای پایلوت این طرح تا پایان سال با موفقیت پیش برود تا از سال آینده، دستگاه‌های اجرایی نیز علاوه بر اجرای نهایی این شیوه، به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کنند؛ رویکردی که هدف آن ارائه خدمات بیشتر با کیفیت بالاتر و ایجاد رقابت میان واحد‌های اجرایی است.

معاون رئیس جمهور با تشریح سازوکار جدید تخصیص اعتبارات گفت: در این روش، تخصیص منابع از سطح وزارتخانه به استان، منطقه و شهرستان منتقل می‌شود و در نهایت، واحد اجرایی مانند مدرسه به‌عنوان محل ارائه خدمت، مستقیماً هدف تخصیص اعتبار قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در این الگو، مدرسه بر اساس استاندارد‌های تعریف‌شده موظف به ارائه خدمات آموزشی و تربیتی است و عملکرد آن نیز بر مبنای شاخص‌های مشخص ارزیابی می‌شود. پرداخت اعتبار متناسب با میزان تحقق این شاخص‌ها و کیفیت خدمات انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: هر اندازه کیفیت خدمات افزایش یابد یا صرفه‌جویی بیشتری در منابع صورت گیرد، امکان استفاده از ظرفیت‌های مالی برای پرداخت به معلمان و تأمین تجهیزات موردنیاز دانش‌آموزان نیز فراهم می‌شود.

پورمحمدی با بیان اینکه این شیوه به نفع همه بخش‌های درگیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، زمینه خودکنترلی بیشتر و افزایش انگیزه واحد‌های اجرایی برای بهبود عملکرد را فراهم می‌کند.