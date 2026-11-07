معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تدوین برنامه‌هایی برای تأمین پایدار برق در زمستان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها بر تأمین و ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها، مدیریت افزایش مصرف و کنترل مصرف در بخش‌های مختلف متمرکز است.

جوان آنلاین: مصطفی رجبی مشهدی- معاون برق و انرژی وزارت نیرو- در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مبادلات برون‌مرزی برق کشور اظهار کرد: در حال حاضر از کشور‌های ترکمنستان و ارمنستان برق دریافت می‌کنیم و به کشور‌های افغانستان و پاکستان نیز برق صادر می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در مذاکراتی که با طرف‌های افغانستانی داشتیم، موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت برق این کشور مورد بحث قرار گرفت و مذاکراتی نیز در این زمینه انجام شده است، اما در حال حاضر تغییری در میزان صادرات برق نداریم و مبادلات مطابق روال گذشته انجام می‌شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران این است که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور افغانستان برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق استفاده کند.

رجبی مشهدی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خرده‌فروشان برق و احتمال خروج آنها از بازار برق با توجه به ورود صنایع به معاملات مستقیم برق گفت: یکی از موضوعات مورد توجه این است که بتوانیم صنایع کوچک را نیز وارد بورس انرژی کنیم تا امکان مشارکت آنها در معاملات برق فراهم شود و خرده‌فروشان نیز بتوانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه تعداد خرده‌فروشان فعال برق در کشور هنوز محدود است، اظهار کرد: حدود ۲۰۰ خرده‌فروش در کشور وجود دارند که از میان آنها ۵۰ شرکت فعال هستند. سیاست صنعت برق حمایت از خرده‌فروشی است و تلاش می‌کنیم این بخش را تقویت کنیم.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های مختلف صنعت برق متفاوت است، اما یکی از موضوعاتی که صنعت برق دنبال می‌کند مشارکت صندوق توسعه ملی در تکمیل بخش بخار نیروگاه‌هاست که در این زمینه موافقت‌نامه نیز امضا شده است.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز صندوق توسعه ملی مشارکت دارد و به سرمایه‌گذاری در این بخش کمک می‌کند. همچنین برای طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، از طریق تسهیلات بانکی و حمایت‌هایی که از مسیر عرضه در تابلوی انرژی انجام می‌شود، زمینه تأمین مالی فراهم خواهد شد.

رجبی مشهدی با اشاره به وضعیت معاملات برق در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۲ درصد معاملات برق خارج از بازار عمده‌فروشی انجام می‌شود؛ به این معنا که این معاملات در بورس انرژی و همچنین در قالب قرارداد‌های دوجانبه میان مشترکان بزرگ و نیروگاه‌ها منعقد می‌شود؛ و اگر از من سوال شود که صنعت چقدر سهم می‌تواند داشته باشد میتوانم بگویم ۸۰ درصد سهم فعلی از صنعت است و با اجرای کامل بند ب ماده ۴۳ می‌توان این میزان را تا حدود دو برابر افزایش داد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های عملیاتی این وزارتخانه برای تأمین برق در زمستان پیش‌رو اظهار کرد: برنامه‌هایی در این زمینه تدوین شده که اگرچه به منابع مالی نیاز دارند، اما عمدتاً در حوزه تأمین سوخت، ذخیره‌سازی، مدیریت افزایش مصرف و مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف متمرکز هستند.

وی با اشاره به تفاوت شرایط بخش‌های مختلف صنعت برق افزود: برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط هر بخش دنبال می‌شود و تلاش ما این است که در ماه‌های سرد سال مشکلات مربوط به تأمین سوخت نیروگاه‌ها به حداقل برسد.