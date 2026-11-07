کد خبر: 1389056
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۴
اقتصاد » اخبار کلی

برنامه وزارت نیرو برای کاهش مشکلات سوخت نیروگاه‌ها در زمستان

32 معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تدوین برنامه‌هایی برای تأمین پایدار برق در زمستان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها بر تأمین و ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها، مدیریت افزایش مصرف و کنترل مصرف در بخش‌های مختلف متمرکز است.

جوان آنلاین: مصطفی رجبی مشهدی- معاون برق و انرژی وزارت نیرو- در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مبادلات برون‌مرزی برق کشور اظهار کرد: در حال حاضر از کشور‌های ترکمنستان و ارمنستان برق دریافت می‌کنیم و به کشور‌های افغانستان و پاکستان نیز برق صادر می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در مذاکراتی که با طرف‌های افغانستانی داشتیم، موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت برق این کشور مورد بحث قرار گرفت و مذاکراتی نیز در این زمینه انجام شده است، اما در حال حاضر تغییری در میزان صادرات برق نداریم و مبادلات مطابق روال گذشته انجام می‌شود. 

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران این است که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور افغانستان برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق استفاده کند.

رجبی مشهدی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خرده‌فروشان برق و احتمال خروج آنها از بازار برق با توجه به ورود صنایع به معاملات مستقیم برق گفت: یکی از موضوعات مورد توجه این است که بتوانیم صنایع کوچک را نیز وارد بورس انرژی کنیم تا امکان مشارکت آنها در معاملات برق فراهم شود و خرده‌فروشان نیز بتوانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. 

وی با بیان اینکه تعداد خرده‌فروشان فعال برق در کشور هنوز محدود است، اظهار کرد: حدود ۲۰۰ خرده‌فروش در کشور وجود دارند که از میان آنها ۵۰ شرکت فعال هستند. سیاست صنعت برق حمایت از خرده‌فروشی است و تلاش می‌کنیم این بخش را تقویت کنیم. 

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های مختلف صنعت برق متفاوت است، اما یکی از موضوعاتی که صنعت برق دنبال می‌کند مشارکت صندوق توسعه ملی در تکمیل بخش بخار نیروگاه‌هاست که در این زمینه موافقت‌نامه نیز امضا شده است.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز صندوق توسعه ملی مشارکت دارد و به سرمایه‌گذاری در این بخش کمک می‌کند. همچنین برای طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، از طریق تسهیلات بانکی و حمایت‌هایی که از مسیر عرضه در تابلوی انرژی انجام می‌شود، زمینه تأمین مالی فراهم خواهد شد.

رجبی مشهدی با اشاره به وضعیت معاملات برق در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۲ درصد معاملات برق خارج از بازار عمده‌فروشی انجام می‌شود؛ به این معنا که این معاملات در بورس انرژی و همچنین در قالب قرارداد‌های دوجانبه میان مشترکان بزرگ و نیروگاه‌ها منعقد می‌شود؛ و اگر از من سوال شود که صنعت چقدر سهم می‌تواند داشته باشد میتوانم بگویم ۸۰ درصد سهم فعلی از صنعت است و با اجرای کامل بند ب ماده ۴۳ می‌توان این میزان را تا حدود دو برابر افزایش داد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های عملیاتی این وزارتخانه برای تأمین برق در زمستان پیش‌رو اظهار کرد: برنامه‌هایی در این زمینه تدوین شده که اگرچه به منابع مالی نیاز دارند، اما عمدتاً در حوزه تأمین سوخت، ذخیره‌سازی، مدیریت افزایش مصرف و مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف متمرکز هستند.

وی با اشاره به تفاوت شرایط بخش‌های مختلف صنعت برق افزود: برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط هر بخش دنبال می‌شود و تلاش ما این است که در ماه‌های سرد سال مشکلات مربوط به تأمین سوخت نیروگاه‌ها به حداقل برسد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، سوخت نیروگاه ها ، صنعت برق
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

شاخ امریکا را خواهیم شکست

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

مشق مقاومت

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

پایان را ما می‌نویسیم

۱۵ سال سند بدون تحول!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

نامه عارف برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار