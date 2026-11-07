کد خبر: 1389022
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی

دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت!

3 طبق اعلام سامانه جامع عرضه خودرو‌های وارداتی، دور جدید ثبت‌نام برای خرید سه خودرو از فردا آغاز می‌شود که نسبت به عرضه شهریور ماه با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی سه محصول رو‌به‌رو شده است.

جوان آنلاین: سامانه جامع عرضه خودرو‌های وارداتی، با انتشار اطلاعیه جدید از آغاز ثبت‌نام فروش خودرو‌های وارداتی ویژه آبان ماه خبر داد که بر اساس آن متقاضیان می‌توانند از فردا یکشنبه (۱۷ آبان ماه) تا روز سه‌شنبه (۱۹ آبان ماه) یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir، به نام "خودرو وارداتی" وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود و با مراجعه به این سامانه به آدرس https://salecars.ir نسبت به انتخاب دو اولویت از میان خودرو‌های عرضه‌شده اقدام کنند.

در این دور از عرضه خودرو‌های وارداتی سه خودرو Toyota Frontlander ۲۰۲۶، Toyota Corolla Cross ۲۰۲۶ و Toyota Corolla ۲۰۲۶ عرضه می‌شوند که نسبت به عرضه شهریور ماه با افزایش ۳۵ تا ۴۳ درصدی در قیمت رو‌به‌رو شده به طوریکه Toyota Frontlander ۲۰۲۶ با جهش ۳۹ درصدی از هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۰ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان، Toyota Corolla Cross ۲۰۲۶ با رشد ۳۵ درصدی از شش میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان به ۹ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان و Toyota Corolla ۲۰۲۶ با رشد ۳۴ درصدی از پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به هشت میلیارد و ۱۸۶ میلیون تومان رسید.

در این اطلاعیه آمده است:

 به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند که از روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ لغایت ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ می‌توانند یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir، به نام "خودرو وارداتی" وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند.
 بدیهی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی کردن حساب می‌کنند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.
 شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت خودرو برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.
 شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند در کلیه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.
 مفاد قرارداد‌های منعقده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.
 متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.
 این اطلاعیه مطابق با مجوز‌ها به شماره ۹۱۲۰۵۴۳ تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵، شماره ۸۹۴۰۳۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱، شماره ۸۴۶۷۱۹۱ تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ و شماره ۸۴۰۵۸۵۷ تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تدوین شده است. شایان ذکر است قیمت‌های قطعی اعلامی از سوی شرکت‌های واردکننده مطابق با مصوبه هیات محترم وزیران و تصمیمات متخذه از سوی ناظران و سیاست گذاران حوزه خودرو بوده و نظارت‌های پسینه توسط سازمان‌های ذیربط مطابق قانون انجام خواهد شد.
 مسئولیت قانونی هرگونه تخطی از قوانین بالادستی برعهده شرکت‌های واردکننده خودرو بوده و سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی مسئولیتی در این حوزه ندارد. شایان ذکر است سکوی عرضه خودرو‌های وارداتی صرفا محل نمایش اطلاعات خودرو‌های دارای مجوز عرضه در بند شماره ۴ بوده و این سکو هیچگونه مسئولیتی در خصوص قیمت خودرو‌های ارائه شده ندارد.
 کاربرانی که نسبت به وکالتی‌سازی حساب بانکی خود اقدام کرده‌اند، می‌توانند صرفاً با شماره تلفن همراه ثبت‌شده در پایگاه اطلاعاتی بانک، به سامانه ورود کنند، لازم به توضیح است که به‌منظور حفظ یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از بروز مغایرت و تخلف، امکان ورود با شماره تلفن همراهی خارج از اطلاعات دریافتی از بانک وجود نخواهد داشت. چنانچه متقاضی به شماره همراه ثبت‌شده در بانک دسترسی نداشته و یا تمایل به ورود به سامانه با شماره همراه دیگری که به نام ایشان است دارد، ضروری است ابتدا به شعب بانک عامل مراجعه کرده و نسبت به اصلاح یا به‌روزرسانی اطلاعات تماس خود اقدام فرماید، بدیهی است بانک پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید را در بازه زمانی تقریبی ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد کرد و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص ثبت اطلاعات نادرست توسط متقاضیان در بانک ندارد.

برچسب ها: افزایش قیمت خودرو ، خودروی وارداتی ، ترخیص خودرو
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