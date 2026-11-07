کد خبر: 1389015
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۹
سیاست » اخبار کلی

حمله به مدارس و مراکز آموزشی اقدامی تروریستی است

تروریستی سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه جنگ به ایران تحمیل شد، حملات به مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی را اقدامی تروریستی دانست.

جوان آنلاین: اطمه مهاجرانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی که برای دفاع از تمامیت ارضی ایران جان خود را فدا کردند، اظهار کرد: در طول چند قرن اخیر، هر بار که جنگی به کشور تحمیل شد، بخشی از خاک ایران از دست رفت، اما در جنگ‌های اخیر، با وجود تحمیل جنگ به کشور، حتی یک وجب از خاک ایران نیز از دست نرفت و این اتفاق حاصل لطف خداوند، غیرت و همراهی مردم ایران بود.

وی با تأکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است، افزود: ما در جریان مذاکره بودیم که مورد حمله قرار گرفتیم. در بامداد ۲۳ خرداد، هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی دوم، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی اعلام کرد که به دولت خود دستور داده است با تمام قوا به مذاکره با ایران ادامه دهد؛ در حالی که هواپیماهای آنها در آسمان بودند. بنابراین جنگ را نخواستیم، بلکه این جنگ به ما تحمیل شد و ما با تمام قوا از کشور دفاع کردیم.

سخنگوی دولت با اشاره به تجربه حضور خود در مناطق آسیب‌دیده از حملات، به‌ویژه میناب، گفت: در سفر به جنوب کشور، پدری را دیدم که همسر معلمش را در مدرسه ابتدایی شجره طیبه از دست داده بود و دو فرزند یک‌ونیم‌ساله دوقلویش در طول یک هفته از آغوش او پایین نیامده بودند.

مهاجرانی ادامه داد: در میناب مادری را دیدم که پس از تماس مدرسه و اطلاع از اصابت موشک، برای بردن فرزندش اقدام کرده بود، اما در حمله دوم، پدربزرگ و نوه هر دو به شهادت رسیده بودند. همچنین پدر و مادری را دیدم که دو فرزند کلاس اول و چهارم دبستانشان را از دست داده بودند و پدرشان آنها را از روی جوراب‌هایشان شناسایی کرده بود.

وی با اشاره به دیدار با خانواده‌های داغدار دانش‌آموزان شهید افزود: دختری را دیدم که خواهر کلاس اولی خود را در مدرسه شجره طیبه از دست داده بود و مادرش می‌گفت او همچنان با عروسک‌های خواهرش صحبت می‌کند.

سخنگوی دولت با توصیف میناب به‌عنوان نمادی از شکوه انسانیت و ایستادگی خانواده‌ها تصریح کرد: مادران با وجود داغ سنگینی که بر دل داشتند، تلاش می‌کردند فرزندان باقی‌مانده خود را به زندگی بازگردانند؛ چراکه باور داریم قدرت زندگی از قدرت مرگ بیشتر است و قدرت زندگی از موشک‌های دشمن نیز فراتر می‌رود.

مهاجرانی با قدردانی از ایستادگی معلمان و ارکان مدارس در شرایط جنگی اظهار کرد: معلمان ما در حالی ایستادگی کردند که خودشان از جنگ آسیب دیده بودند. انفجار و موشک شوخی نیست و جان انسان‌ها را می‌گیرد، اما معلمان تلاش کردند بر خود مسلط شوند، آرامش خود را حفظ کنند و به خانواده‌ها کمک کنند تا فضای آرام‌تری برای آموزش فرزندانشان فراهم شود.

وی با بیان اینکه حملات نتوانست فرایندهای آموزشی کشور را متوقف کند، گفت: موشک‌ها و بمب‌ها زندگی، آینده، مدرسه، ورزشگاه و بیمارستان را هدف قرار دادند، اما نتوانستند فرایند آموزش را متوقف کنند؛ زیرا ما ملتی متمدن هستیم که به اهمیت دانش و یادگیری باور داریم.

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق قربانیان در مجامع بین‌المللی افزود: از نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم مطابق رسالت خود فعال شوند و حقوق ملت ایران را استیفا کنند. ما به ازای تک‌تک آسیب‌هایی که به جان مردم وارد شده و حتی به ازای دختر ۱۱ ساله‌ای که در حمله به یزد بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد، از نهادهای بین‌المللی مطالبه‌گری می‌کنیم.

مهاجرانی ادامه داد: مردم ایران، معلمان، ارکان مدارس و مادران تمام تلاش خود را برای حفظ آموزش و زندگی به کار گرفتند، اما استیفای حقوق مردم ایران نیازمند حمایت و همراهی بین‌المللی و اقدام جدی نهادهایی است که مسئولیت این موضوع را بر عهده دارند.

وی با اشاره به ابعاد دیگری از تجربه جامعه ایران در دوران جنگ گفت: در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، علاوه بر آموزش رسمی، شاهد شکل‌گیری نوعی آموزش غیررسمی نیز بودیم؛ آموزش ایستادگی، مهربانی، تاب‌آوری و عشق ورزیدن به انسان. مردم ایران فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها و نگاه‌هایشان در کنار یکدیگر ایستادند و همبستگی خود را نشان دادند.

سخنگوی دولت با اشاره به آسیب‌های واردشده به نظام آموزشی کشور اظهار کرد: آموزش رسمی در این مدت آسیب‌هایی دید و با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت، نمی‌توان این آسیب‌ها را انکار کرد. آموزش یک امر جمعی است و آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین کامل آموزش حضوری شود.

مهاجرانی با تأکید بر اهمیت آموزش حضوری به‌ویژه در دوره دوم متوسطه افزود: بخش قابل توجهی از آموزش‌های این دوره مبتنی بر مهارت است و به همین دلیل، اختلال در آموزش حضوری آسیب‌هایی به فرایند یادگیری وارد کرده است؛ البته مسئولان آموزشی در تلاش هستند این نواقص را برطرف کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تجربه جنگ، جلوه دیگری از آموزش را نیز به جامعه ایران نشان داد، خاطرنشان کرد: در کنار آسیب‌های آموزش رسمی، شاهد آموزش انسانیت، میهن‌دوستی و وفاداری به آرمان‌های انسانی بودیم و امیدواریم همواره حرمت انسان را حفظ کنیم و نام ایران عزیزمان را بلندتر از گذشته سازیم.

برچسب ها: تروریستی ، مهاجرانی ، جنگ ایران و آمریکا
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