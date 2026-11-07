صعود بورس؛ شاخص کل از مرز ۸ میلیون واحد عبور کرد

بازار سرمایه در پایان معاملات روز شنبه شانزدهم آبان ۱۴۰۵ با رشد قابل توجه شاخص‌ها همراه شد و ارزش معاملات به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد ریال رسید.

جوان آنلاین: در جریان معاملات روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ، آمار و ارقام معاملاتی بازار سرمایه گویای تغییرات شاخص‌ها و ارزش دادوستدهاست.

بر اساس داده‌های رسمی ثبت‌شده، شاخص کل بورس با افزایشی معادل ۱۷۰,۹۳۱.۸۱ واحد در سطح ۸,۰۸۳,۶۷۲.۹۶ واحد قرار گرفت.

همچنین، شاخص کل (هم‌وزن) با رشدی معادل ۳۱,۰۷۵.۲۳ واحد توانست خود را به رقم ۲,۲۵۹,۸۶۸.۷۶ واحد برساند. در این میان، ارزش کل بازار سرمایه نیز رقمی بالغ بر ۲۳۴,۱۵۴,۶۲۸.۸ میلیارد ریال برآورد شد.

بررسی آمارهای معاملاتی نشان می‌دهد که در این روز تعداد کل معاملات انجام‌گرفته به ۸۴۱,۰۵۳ فقره بالغ گردیده است.

افزون بر این، ارزش کل معاملات بازار معادل ۳۳۰,۵۳۱.۶۸۱ میلیارد ریال ثبت شده و حجم کل سهام و اوراق دادوستدشده نیز به میزان ۳۹.۸۲۹ میلیارد سهم گزارش شده است که مجموعه این ارقام، وضعیت پویایی معاملات را در این مقطع زمانی به نمایش می‌گذارد.