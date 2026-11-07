جوان آنلاین: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرو واریز مرحله جدید اعتبار کالابرگ آبان ماه، سرپرستان خانوارهایی که اعتبار یک‌میلیونی آنها در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه شارژ نشده است، می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده برای بررسی وضعیت و ثبت درخواست بازبینی اقدام کنند.

مراحل و نحوه پیگیری به شرح زیر است:

۱. استعلام وضعیت: شماره‌گیری کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# با سیم‌کارتی که به نام سرپرست خانوار است.

۲. دریافت کد رهگیری اولیه: دریافت کد ۱۲ رقمی در صورت عدم تداوم مشمولیت یا عدم شارژ اعتبار.

۳. ثبت درخواست: مراجعه به سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir.

۴. تکمیل اطلاعات: پر کردن پرسشنامه خوداظهاری و ثبت درخواست بازبینی با استفاده از کد ۱۲ رقمی.

۵. پیگیری نهایی: دریافت کد رهگیری و پیگیری نتیجه از طریق سامانه مذکور.

همچنین جدول زمان‌بندی مراجعه سرپرستان خانوار به فروشگاه‌های طرف قرار داد؛ کدهای ملی با رقم پایانی ۰، ۱ و ۲ از ۱۵ آبان‌ماه، کدهای ملی با رقم پایانی ۳ تا ۶ از ۲۵ آبان‌ماه و کدهای ملی با رقم پایانی ۷ تا ۹ از ۵ آذرماه است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اطلاعیه از سرپرستان خانوارها خواست، پیش از موعد اعلام‌شده برای هر گروه، از مراجعه به سامانه خودداری کنند. سرپرستان خانوار توجه داشته باشند تنها مسیر قانونی ثبت درخواست بازبینی، سامانه حمایت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ‌گونه پیامک حاوی لینک‌های ناشناس یا شخصی برای ثبت‌نام ارسال نمی‌کند؛ مراقب کلاهبرداری‌های سایبری باشید.

شایان ذکر است علاوه بر سامانه اینترنتی شمیم کالابرگ، پیام‌رسان‌های داخلی «بله» و «روبیکا» نیز در فرآیند راهنمایی و ثبت درخواست‌ها همکاری دارند.