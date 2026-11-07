تولید دانش بومی، نخستین دستاورد راهبردی نیروی هوافضای سپاه است

جوان آنلاین: نشست خبری سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌مناسبت گرامیداشت «هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید و تجلیل از نقش‌آفرینی‌های راهبردی این نیرو برگزار شد.

در این نشست، سخنگوی سپاه ضمن تبریک فرارسیدن هفته هوافضا به همکاران این نیرو، مردم شریف ایران و خانواده‌های معظم شهدا، یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی و به‌ویژه پدر موشکی ایران، شهید سرلشکر پاسدار دکتر حسن تهرانی‌مقدم را گرامی داشت؛ شهیدی که تقارن شهادتش با هفته هوافضا، مایه مباهات و نام‌گذاری این هفته به نام نیروی هوافضای سپاه شده است، همچنین در این آیین از مقام شامخ دیگر فرماندهان شهید و ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های سلحشور این نیرو تجلیل به‌عمل آمد.

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تبیین دستاوردها و کارکردهای مهم نیروی هوافضا در حوزه‌های دفاعی و بازدارندگی، اظهار داشت: این هفته فرصت مغتنمی برای ارائه گزارش پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتدارآفرین این نیرو به آحاد جامعه است.

وی در ادامه از تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه، خبرگزاری‌ها و فعالان عرصه رسانه دعوت کرد با پوشش خبری دقیق و جامع دستاوردهای نیروی هوافضا، ایثارگری‌ها و توانمندی‌های بومی کشور را به انظار ملت ایران و جهانیان برسانند.

سردار محبی گفت: نخستین و بنیادین‌ترین دستاورد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «تولید دانش بومی و بومی‌سازی صنایع هوافضا» است که نقطه عطفی در تاریخ تحولات دفاعی کشور به‌شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: این دستاورد بزرگ راهبردی، بستر تحولات عمیق در صنایع دفاعی و تهاجمی را فراهم ساخت و با تحقق یک واژگونی تاریخی، جمهوری اسلامی ایران را از موضع واردکننده تسلیحات نظامی به جایگاه اقتدارآفرین صادرکننده تجهیزات پیشرفته هوافضا ارتقا داد.