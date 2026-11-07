تولید دانش بومی، نخستین دستاورد راهبردی نیروی هوافضای سپاه است

جوان آنلاین: نشست خبری سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهمناسبت گرامیداشت «هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید و تجلیل از نقشآفرینیهای راهبردی این نیرو برگزار شد.
در این نشست، سخنگوی سپاه ضمن تبریک فرارسیدن هفته هوافضا به همکاران این نیرو، مردم شریف ایران و خانوادههای معظم شهدا، یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی و بهویژه پدر موشکی ایران، شهید سرلشکر پاسدار دکتر حسن تهرانیمقدم را گرامی داشت؛ شهیدی که تقارن شهادتش با هفته هوافضا، مایه مباهات و نامگذاری این هفته به نام نیروی هوافضای سپاه شده است، همچنین در این آیین از مقام شامخ دیگر فرماندهان شهید و ایثارگران، جانبازان و خانوادههای سلحشور این نیرو تجلیل بهعمل آمد.
سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تبیین دستاوردها و کارکردهای مهم نیروی هوافضا در حوزههای دفاعی و بازدارندگی، اظهار داشت: این هفته فرصت مغتنمی برای ارائه گزارش پیشرفتها و دستاوردهای اقتدارآفرین این نیرو به آحاد جامعه است.
وی در ادامه از تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه، خبرگزاریها و فعالان عرصه رسانه دعوت کرد با پوشش خبری دقیق و جامع دستاوردهای نیروی هوافضا، ایثارگریها و توانمندیهای بومی کشور را به انظار ملت ایران و جهانیان برسانند.
سردار محبی گفت: نخستین و بنیادینترین دستاورد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «تولید دانش بومی و بومیسازی صنایع هوافضا» است که نقطه عطفی در تاریخ تحولات دفاعی کشور بهشمار میرود.
وی اضافه کرد: این دستاورد بزرگ راهبردی، بستر تحولات عمیق در صنایع دفاعی و تهاجمی را فراهم ساخت و با تحقق یک واژگونی تاریخی، جمهوری اسلامی ایران را از موضع واردکننده تسلیحات نظامی به جایگاه اقتدارآفرین صادرکننده تجهیزات پیشرفته هوافضا ارتقا داد.
سردار محبی در ادامه با تشریح مهمترین دستاوردهای این نیرو، به دستاورد دوم اشاره کرد و گفت: تبدیل دانش به صنعت و تولید انبوه تجهیزات نظامی موردنیاز کشور، دومین دستاورد بزرگ هوافضای سپاه است. امروز پهپاد «شاهد136» ما در بسیاری از کشورهای دنیا حتی ایالات متحده کپیبرداری شده و تحت عناوین دیگر در حال تولید است.
وی افزود: امروز صنعت هوافضای ما محصولات متنوعی نظیر موشک «آرمان»، پهپاد «358» و سامانه پدافند هوایی «سوم خرداد» را به کشورهای متعددی صادر میکند؛ این در حالی است که در طول تاریخ کشورمان همواره واردکننده تسلیحات بودیم، اما اکنون علاوه بر تأمین کامل نیازهای داخلی، به جرگه صادرکنندگان تسلیحات پیشرفته پیوستهایم.
سخنگوی سپاه پاسداران، «تمرکز بر تولید و استقلال بهجای خرید و وابستگی» را بهعنوان دستاورد سوم برشمرد و تصریح کرد: تمام تسلیحات ما در نیروی هوافضا با دانش و تخصص کاملاً بومی تولید میشود و به هیچ عنوان متکی به واردات سلاح خارجی یا مهندسی معکوس غنائم جنگی نیستیم. امروز کشور ما در صنایع هوافضا کاملاً مستقل است و هیچ نیازی به ورود سلاح، مستشار نظامی یا قطعات و تجهیزات خارجی ندارد.
وی در تبیین چهارم دستاورد این نیرو خاطرنشان کرد: ایجاد توان مدیریت میدانی برای بهکارگیری تسلیحات سبک و سنگین، کوتاهبرد و دوربرد در شرایط بحران و زیر شدیدترین بمبارانهای دشمن، از توفیقات بزرگ ماست. در دوران جنگ و بحران، با وجود بمبارانهای گسترده، عملیات شلیک و مقابله با اهداف و تجهیزات دشمن با نظم و برنامهریزی مستمر ادامه داشت و دشمن هرگز نتوانست لحظهای ما را از اجرای مأموریتها و مقابله بازدارد.
سردار محبی در ادامه تشریح دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه، با اشاره به تحولات دوران پس از جنگ تحمیلی اظهار داشت: جهش و رشد پرشتاب این نیرو پس از جنگ دوم (جنگ 12روزه) آغاز شد؛ بهگونهای که در جریان دفاع مقدس سوم (جنگ رمضان)، نیروی هوافضای سپاه توانست بر بیش از 260 پرنده دشمن غلبه کند و آنها را ساقط کند.
وی راجع به نوع تجهیزات سرنگونشده دشمن تصریح کرد: میان این اهداف، انواع جنگندههای پیشرفته از جمله «افـ35»، «افـ16»، «افـ5» و «افـ8» و همچنین پهپادهای متعددی نظیر «امکیوـ1»، «آرکیوـ4»، «اوربیتر»، «لوکاس» و انواع ریزپرندهها و هواگردهای دشمن به چشم میخورند. این آمار بالغ بر 260 مورد، صرفاً مربوط به توفیقات و اقتدار نیروی هوافضای سپاه است و جدا از آمار و دستاوردهای ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران است که آمار آن توسط ارتش محترم اعلام میشود.
سخنگوی سپاه پاسداران در ادامه، «ایجاد قابلیت انعطافپذیر برای استمرار تولید موشکها و پهپادها در شرایط جنگی و زیر بمباران شدید دشمن» را بهعنوان هفتمین دستاورد راهبردی این نیرو برشمرد و بر استمرار اقتدار و آمادگی همهجانبه دفاعی کشور تأکید کرد.
سردار محبی در ادامه تبیین قابلیتهای راهبردی این نیرو، با اشاره به انتقال خطوط تولید به زیر زمین تصریح کرد: ما توانستیم بهسرعت تولید موشک و پهپاد را از سطح زمین به زیر سطح منتقل کنیم. همانطور که در گذشته برای دپوی تسلیحات از «شهرکهای موشکی» زیرزمینی بهره میبردیم، امروز توانستهایم «شهرهای تولید موشک» را در اعماق زمین ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: با برخورداری از دانش بومی، جغرافیای وسیع کشور و این قابلیت انعطافپذیری، هرگز به دشمن اجازه نخواهیم داد حتی برای یک لحظه ما را از تولید و ارتقای تسلیحات بازدارد. دشمن با خیال خام خود تعداد موشکهای ما را میشمرد و تصور میکرد با رصد تعداد شلیکها، ذخایر ما تمام خواهد شد؛ غافل از اینکه طراحان ما سیستمی منعطف برای تولید زیرزمینی ایجاد کردهاند و تولیدات با آرامش و استمرار جریان دارد.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیان هشتمین دستاورد این نیرو خاطرنشان کرد: کاهش سطح مقطع راداری (RCS) و رادارگریز کردن موشکها و پهپادها، دستاورد بزرگ دیگری بود که در این نبرد به منصه ظهور رسید. در جریان درگیریها شاهد بودید که موشکهای ما چگونه از لایههای متعدد پدافندی دشمن عبور کردند و با دقت به اهداف اصابت کردند؛ امری که موجب حیرت و بهت سردمداران کفر و دشمنان شد که چگونه تجهیزات ما لایههای پدافندی مدرن آنها را درهم شکست.