کد خبر: 1388954
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵
اقتصاد » اخبار کلی

کاهش قیمت طلا در بازار جهانی

غ قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، در پی تقویت احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا برای مدتی طولانی‌تر که به صعود ارزش دلار و بازده اوراق خزانه منتهی شد، کاهش یافت.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۰۷۴ دلار و ۳۶ سنت رسید. این فلز گرانبها در ابتدای معاملات روز جمعه بیش از یک درصد افت کرده و به پایین‌ترین سطح روزانه خود، ۴۰۳۳ دلار و ۲۹ سنت رسیده بود.

با این حال، این فلز گرانبها طی هفته گذشته ۵.۲ درصد رشد قیمت داشت و بهترین عملکرد هفتگی خود از ماه اوت را ثبت کرد.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۰.۹ کاهش، در ۴۰۷۴ دلار و ۹۰ سنت بسته شد.

شاخص دلار آمریکا با رشد ۰.۷ درصدی، به بالاترین سطح خود از ۲۹ اکتبر رسید. تقویت ارزش دلار باعث می‌شود طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌ ۱۰ ساله آمریکا نیز افزایش یافت.

قیمت نفت خام برنت نیز یک افت شدید هفتگی را ثبت کرد.

تای وانگ، معامله‌گر مستقل فلزات، گفت: «پس از انتشار گزارش بسیار قوی اشتغال که تقریبا در تمام بخش‌ها بهتر از حد مطلوب بود، قیمت طلا به سطح پایین‌تری نزول کرد، اما تلاش می‌کند به سطوح بالاتر برگردد. این وضعیت، آزمونی تعیین‌کننده برای روند صعودی هفته گذشته محسوب می‌شود.»

آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در اکتبر بیش از حد انتظار افزایش یافت و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش پیدا کرد. این آمار نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان مقاوم است و به فدرال رزرو فرصت بیشتری می‌دهد تا بر مهار تورم ناشی از تجاوز نظامی به ایران تمرکز کند.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۱ درصد برآورد می‌کنند. این احتمال پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا ۷۲.۸ درصد بود.

در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، در محیطی با نرخ بهره بالا، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده از دست می‌دهد.

دو مقام فدرال رزرو نیز پنج‌شنبه گذشته از افزایش‌های محدود و تدریجی نرخ بهره برای مهار تورم بالاتر از سطح هدف حمایت کردند.

بر اساس گزارش رویترز، در بازار فیزیکی طلا، کاهش قیمت‌ها موجب افزایش خرید خرده‌فروشان هندی در آستانه جشن «دیوالی» شد. قیمت هر اونس طلا پیش‌تر در ۳۰ اکتبر به پایین‌ترین سطح یک‌ساله خود - ۳۸۶۹ دلار و ۸۵ سنت- سقوط کرده بود.

در بازار سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره با ۰.۸ درصد افزایش، به ۵۲ دلار و ۱۸ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۱.۶ درصد افزایش، به ۱۵۴۱ دلار و ۴۲ سنت رسید و هر اونس پالادیوم نیز با ۰.۶ درصد کاهش، ۱۰۲۴ دلار و ۵۹ سنت معامله شد. هر سه فلز رشد هفتگی داشتند.

برچسب ها: قیمت طلا ، طلا ، طلایی
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