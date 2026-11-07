حداد عادل: حضور مردم نقشه آمریکا و اسرائیل را خنثی کرد

مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفت: حضور مستمر مردم در میدان‌ها پس از شهادت رهبر و فرماندهان، توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد آشوب، ترور مسئولان و بازگرداندن عوامل وابسته به قدرت را خنثی کرد و به رزمندگان برای ایستادگی در برابر دشمنان دلگرمی داد.

جوان آنلاین: «غلامعلی حداد عادل» مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در تجمع بزرگ دانشجویان و دانشگاهیان استان اصفهان در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی که در میدان بزرگمهر برگزار شد، اظهار داشت: حضور مردم در میدان‌ها طی بیش از هشت ماه گذشته، توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و ملت ایران با ایستادگی و اتحاد، از اصل نظام و خون شهدا دفاع کردند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم پس از شهادت رهبر و فرماندهان، بیان کرد: دشمنان قصد داشتند پس از این حوادث، عوامل خود را به خیابان‌ها بیاورند، مراکز اداری را تصرف کنند، مسئولان را ترور کنند و دست‌نشانده خود را از خارج کشور به قدرت بازگردانند، اما حضور مردم از سحر روز دهم و پس از انتشار خبر شهادت رهبر، این نقشه را باطل کرد.

حداد عادل افزود: حضور مردم در تجمع‌ها به رزمندگان دلگرمی داد و هر تجمع، انگیزه و قوت قلب بیشتری برای تجمع‌های بعدی ایجاد کرد. مردم همچنین با همکاری با دولت و صرفه‌جویی، به کشور کمک کردند تا در برابر دو قدرت بزرگ نظامی جهان، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستادگی کند.

وی نتیجه این ایستادگی و اتحاد را پیروزی ملت ایران دانست و گفت: امروز نتیجه حضور و اتحاد مردم را می‌توان در شکست ترامپ در داخل آمریکا مشاهده کرد.

حضور مردم باید تا پیروزی نهایی ادامه یابد

مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ایشان همواره برای مردم دعا می‌کنند و به حضور آنان افتخار دارند. توصیه مؤکد ایشان نیز حفظ وحدت و استمرار حضور در میدان‌ها تا پیروزی نهایی ملت ایران است.

حداد عادل با اشاره به نقش نسل جوان در دفاع از انقلاب و دین، از سخنان حنانه خلفی در این تجمع یاد کرد و گفت: تسلط و توانایی این دختر جوان در بیان معارف قرآنی و دفاع از انقلاب و دین، از رویش‌های جمهوری اسلامی است.

وی این ظرفیت را حاصل تربیت و بصیرتی دانست که در مسیر انقلاب شکل گرفته و با اشاره به ۳۶ سال رهبری امام شهید، از نقش ایشان در ارتقای بصیرت ملت سخن گفت.