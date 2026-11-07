کد خبر: 1388946
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
سیاست » اخبار کلی

حداد عادل: حضور مردم نقشه آمریکا و اسرائیل را خنثی کرد

ق مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفت: حضور مستمر مردم در میدان‌ها پس از شهادت رهبر و فرماندهان، توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد آشوب، ترور مسئولان و بازگرداندن عوامل وابسته به قدرت را خنثی کرد و به رزمندگان برای ایستادگی در برابر دشمنان دلگرمی داد.

جوان آنلاین: «غلامعلی حداد عادل» مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در تجمع بزرگ دانشجویان و دانشگاهیان استان اصفهان در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی که در میدان بزرگمهر برگزار شد، اظهار داشت: حضور مردم در میدان‌ها طی بیش از هشت ماه گذشته، توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و ملت ایران با ایستادگی و اتحاد، از اصل نظام و خون شهدا دفاع کردند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم پس از شهادت رهبر و فرماندهان، بیان کرد: دشمنان قصد داشتند پس از این حوادث، عوامل خود را به خیابان‌ها بیاورند، مراکز اداری را تصرف کنند، مسئولان را ترور کنند و دست‌نشانده خود را از خارج کشور به قدرت بازگردانند، اما حضور مردم از سحر روز دهم و پس از انتشار خبر شهادت رهبر، این نقشه را باطل کرد.

حداد عادل افزود: حضور مردم در تجمع‌ها به رزمندگان دلگرمی داد و هر تجمع، انگیزه و قوت قلب بیشتری برای تجمع‌های بعدی ایجاد کرد. مردم همچنین با همکاری با دولت و صرفه‌جویی، به کشور کمک کردند تا در برابر دو قدرت بزرگ نظامی جهان، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستادگی کند.

وی نتیجه این ایستادگی و اتحاد را پیروزی ملت ایران دانست و گفت: امروز نتیجه حضور و اتحاد مردم را می‌توان در شکست ترامپ در داخل آمریکا مشاهده کرد.

حضور مردم باید تا پیروزی نهایی ادامه یابد

مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ایشان همواره برای مردم دعا می‌کنند و به حضور آنان افتخار دارند. توصیه مؤکد ایشان نیز حفظ وحدت و استمرار حضور در میدان‌ها تا پیروزی نهایی ملت ایران است.

حداد عادل با اشاره به نقش نسل جوان در دفاع از انقلاب و دین، از سخنان حنانه خلفی در این تجمع یاد کرد و گفت: تسلط و توانایی این دختر جوان در بیان معارف قرآنی و دفاع از انقلاب و دین، از رویش‌های جمهوری اسلامی است.

وی این ظرفیت را حاصل تربیت و بصیرتی دانست که در مسیر انقلاب شکل گرفته و با اشاره به ۳۶ سال رهبری امام شهید، از نقش ایشان در ارتقای بصیرت ملت سخن گفت.

برچسب ها: حداد عادل ، تنگه هرمز ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

شاخ امریکا را خواهیم شکست

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

مشق مقاومت

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

پایان را ما می‌نویسیم

۱۵ سال سند بدون تحول!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

نامه عارف برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار