\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u06cc\u0645 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u06cc\u200c\u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0648 \u063a\u0631\u0627\u0645\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0641\u0631\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u062f.\n\u0648\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f: \u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0647\u0631 \u062e\u0637\u0627\u060c \u0636\u0631\u0628\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u06cc\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u0645.