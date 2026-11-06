کد خبر: 1388927
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تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
سیاست » اخبار کلی
نمایش اقتدار میدانی ایران در هوا و دریا

نه پهپاد‌های امریکا عبور می‌کنند نه کشتی‌های متخلف

فاطمه بصیری

جوان آنلاین: نیرو‌های مسلح ایران در هر لایه از میدان جنگ، هرگونه تهدید و تحرک دشمن را با پاسخ متناسب مواجه می‌کنند. 
در پی تقویت سازوکار‌های کنترلی ایران بر مناطق جنوبی، تنها طی دو روز گذشته نیرو‌های مسلح توانستند دست‌کم چهار پهپاد امریکایی را شکار و چندین شناور و نفتکش متخلف را متوقف کنند. طبق اطلاعیه روز گذشته سپاه پاسداران، دو فروند نفتکش متخلف، یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند، با مین برخورد کرده و در آب‌های تنگه هرمز متوقف شدند. در ادامه اطلاعیه آمده، این دو نفتکش تمامی سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کرده و تلاش داشتند با حمایت ارتش متجاوز و تروریست امریکا از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز خارج شوند که پس از برخورد با مین دچار آتش‌سوزی شدند و متوقف گردیدند. روز پنج‌شنبه نیز یک فروند نفتکش متخلف که در محدوده ناامن در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد و سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود را خاموش کرده‌بود، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی و متوقف شد. همچنین، در دو حادثه جداگانه یک نفتکش بزرگ بر اثر اصابت با مین دچار سانحه آتش‌سوزی شد و متوقف گردید و یک ابرنفتکش دیگر در حال خروج از این محور در شرق تنگه هرمز، در آتش‌سوزی گسترده متوقف شد و یک فروند یدک‌کش که برای اطفای حریق به این ابرنفتکش نزدیک شده بود نیز، دچار آتش‌سوزی و حریق شد. سپاه پیش‌تر اعلام کرده بود که چهار نفتکش متخلف پس از برخورد با مین و دو فروند کشتی متخلف دیگر نیز متوقف شده‌اند. به موازات توقف نفتکش‌ها و شناور‌های متخلف، سپاه پاسداران پهپاد‌های متخاصم را رهگیری و برخی از آنها را به غنیمت گرفت. در همین راستا، یگان جنگ الکترونیک نیروی دریایی سپاه کنترل و هدایت دو فروند پرنده متجاوز از نوع «لوکاس» را در دست گرفت و آنها را سالم بر زمین نشاند و به غنیمت گرفت. در اطلاعیه دیگری در روز پنج‌شنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که دو فروند پهپاد شناسایی امریکایی از نوع MQM-۱۷۰ را در آسمان جزیره قشم شکار کرد. با این شکار، شمار پهپاد‌های شناسایی امریکایی از نوع MQM-۱۷۰ که شکار شده‌اند به شش فروند رسیده است. پیش از آن، پنجاه‌وششمین پهپاد MQ-۹ و پانزدهمین پهپاد MQ۱ امریکایی توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد. 

 ابزار‌های تهدید ایران و معادله جدید در خلیج فارس
موفقیت روزافزون ایران در شکار پهپاد‌ها از یک‌سو و تنبیه کشتی‌های متخلف از سوی دیگر، مؤلفه‌ای است که بیش از گذشته ثابت می‌کند ایران توانایی خود را در تسلط بر تنگه هرمز حفظ کرده است. این در حالی است که پیامد‌های بسته بودن تنگه هرمز به طور روزانه گسترده‌تر می‌شود و تلاش‌های امریکا و متحدانش برای پنهان ماندن آثار سوء افزایش قیمت انرژی در جهان به بن‌بست می‌خورد. شکست حزب ترامپ در انتخابات مجلس نشان داد که ادعا‌ها و دروغ‌های تکراری و هر روزه ترامپ مبنی بر تسلط واشینگتن بر تنگه هرمز به عنوان کانون منازعه امریکا و ایران، برای انحراف افکار عمومی از تبعات قیمت انرژی با شکست مواجه شده و مردم امریکا و اروپا به طور ملموسی در حال تجربه ناتوانی امریکا در بازکردن این تنگه راهبردی هستند. همان‌طور که مقامات امریکایی، چون ونس معاون ترامپ نیز گفتند: «دلیل شکست ما جنگ بود. خود رئیس‌جمهور هم دیشب همین را گفت.»
در ثانی، افزایش آمار شکار پهپاد‌ها و آسیب به کشتی‌های متخلف بیانگر تشدید تحرکات امریکا برای رهایی از وضعیت غیرقابل مهار است. امریکا تلاش دارد که وضعیت تنگه هرمز را به صورت سخت و ضربه به مراکز دیده‌بانی ایران و همچنین فشار به کشتی‌ها برای تردد غیرمجاز از مسیر‌های تحت حفاظت امریکا، از کنترل ایران خارج کند. روشی از ابتدای بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران آغاز شده و تاکنون بدون کمترین موفقیتی تداوم داشته‌است. در واقع تشدید تحرکات امریکا در آب‌های جنوبی کشور رابطه مستقیمی با افزایش درماندگی و نداشتن راهبرد جایگزین برای خروج از این وضعیت دارد تا زمینه اعلام پیروزی در جنگ پرهزینه با ایران را شدنی کند. 
علاوه بر موارد فوق، موفقیت ایران در رفع تهدیدات امنیتی و نظامی در جنوب به همراه اتخاذ تدابیر جدید و به‌روز برای تنبیه کشتی‌های متخلف نشان می‌دهد که ایران از سطح بالای آمادگی هم در عرصه نظامی و هم در عرصه راهبردی برای مواجهه با هرگونه اقدام نظامی دشمن برخوردار است. گزارش‌های مرتبط با حملات ابتکاری به شناور‌های متخلف از به‌کارگیری روش‌های عملیاتی هوشمندانه در جنگ نامتقارن خبر می‌دهند که می‌تواند محاسبات جدیدی را در تنگه هرمز ایجاد کند. این وقایع به همراه تهدید جدید ایران به قطع کابل‌های اینترنتی در خلیج فارس، نشان می‌دهد که ایران از مجموعه‌ای از ابزار‌های تهدید برخوردار است که تاکنون امریکا نتوانسته آنها را حذف کند و به طور معکوسی دامنه آنها به مرور زمان افزایش یافته است. اما عملکرد امریکا به اینجا ختم نمی‌شود. ترامپ بر خلاف ادعاهایش، به طور موازی دیپلماسی با ایران را به طور پنهانی حفظ کرده تا موفقیت خود را از این طریق محک بزند، اما تهران در میدان دیپلماسی، با گذاشتن هفت شرط غیرقابل تغییر، توپ را به زمین امریکا انداخته و اعلام کرده که تنگه هرمز باز نخواهد شد مگر امریکا به هفت شرط اعلامی ایران تن دهد. این اقدام بر خلاف رویه‌های حاکم بر کاخ سفید که در ابتدا ایران را ملزم به عمل به بند‌های مذاکرات می‌کرد، خواستار اقدام اولیه از سوی امریکا است. روشی که هم نشان می‌دهد که امریکا تا چه اندازه به مذاکره و دیپلماسی پایبند است و هم امکان کسب امتیازات برای ایران را فراهم می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نیروهای مسلح ، جنگ ، ایران
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