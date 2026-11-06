اگر ظرفیت‌ها و جهت دوربین‌های ما همگرا باشد و سوژه‌هایی را انتخاب کنیم که مؤثر باشند، می‌توانیم جنایات امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، کودک‌کشی و سایر جنایات آنها را به تصویر بکشیم و در کنار آن، مظلومیت مقاومت را توأم با اقتدار به نمایش بگذاریم

جوان آنلاین: مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان در برج میلاد تهران برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی شدند.

به گزارش «جوان»، مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، شامگاه پنج‌شنبه در سالن برج میلاد تهران برگزار شد. در این مراسم، حسین طائب، رئیس بسیج مستضعفین، سینماگران را از فعالان عرصه جنگ ادراکی خواند و بر نقش آثار هنری در تداوم مقاومت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس بسیج مستضعفین، با قدردانی از هنرمندان و سینماگران حاضر در این رویداد اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در چنین شرایطی به این معناست که همان‌طور که رزمنده در دفاع نظامی لانچر‌های خود را ترک نمی‌کند، هنرمند عرصه نبرد ادراکی نیز زیر سایه جنگ و در محاصره اقتصادی و همه تهدیدها، سنگر خود را ترک نمی‌کند و با تصویرسازی از مقاومت، شکست جدیدی برای دشمن ایجاد می‌کند.

شکست امریکا و اسرائیل در جنگ

رئیس بسیج مستضعفین با اشاره به اهداف امریکا برای شکل‌دهی به نظم جهانی گفت: امریکایی‌ها فکر می‌کردند در ۲۵۰ سالگی تأسیس امریکا، دهکده جهانی ارتباطات با کدخدایی این کشور به نتیجه می‌رسد و نظم جدید جهان، نظم امریکایی خواهد شد. قرار بود در ۲۵۰ سالگی امریکا، کدخدایی دهکده ارتباطات را جشن بگیرند؛ دهکده‌ای که اهالی آن با اندیشه واحد، اقتصاد واحد و مصرف اطلاعات واحد زندگی کنند و به دو گروه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شوند.

وی با بیان اینکه امریکایی‌ها برای ساخت چنین دهکده‌ای به دنبال جنگ ترکیبی بودند، تصریح کرد: جنگ ترکیبی شامل جنگ نرم و ادراکی، جنگ قضایی، تحریم، ترور، انفجار، بمباران، جنایت، کودک‌کشی و زن‌کشی بود تا امریکایی‌ها بتوانند کدخدای دهکده جهانی شوند.

طائب با اشاره به جنایات صورت‌گرفته در غزه، لبنان، عراق و سوریه اظهار کرد: همه این جنایات اتفاق افتاد، کودک‌کشی انجام شد و مردم مظلوم منطقه آسیب دیدند، اما کسی که در این جنگ شکست خورد، امریکا و اسرائیل بودند.

وی با اشاره به جنگ اخیر و حضور گسترده تجهیزات نظامی امریکا در منطقه گفت: در این جنگ، امریکایی‌ها ابتدا با توپخانه، موشک، هواپیما و ناو‌های جنگی وارد شدند. ناو‌های هواپیمابر خود را آوردند، بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما به میدان آوردند و انواع موشک‌های خود را آزمایش کردند، اما بعد از ۴۰ روز چه اتفاقی افتاد؟

رئیس بسیج مستضعفین با تأکید بر تفاوت معادله جنگ متقارن و جنگ مقاومت بیان کرد: در جنگ متقارن، محاسبه می‌کنیم چه کسی موشک بیشتر، هواپیمای بیشتر، ناو جنگی بیشتر و اقتصاد قوی‌تری دارد، اما یک موضوع وجود دارد که این معادله را به هم می‌زند.

طائب افزود: معادله جنگ متقارن، جنگ میان ظالم و مظلوم و سلطه‌گر و سلطه‌پذیر است، اما مقاومت معادله را تغییر می‌دهد و می‌گوید جنگ میان ظالم و مقاوم است. وقتی زمین و معادله تغییر می‌کند و ملتی دیگر سلطه را نمی‌پذیرد، معادله مقاومت شکل می‌گیرد.

پیروزی جبهه مقاومت

طائب با بیان اینکه در معادله مقاومت دیگر تعداد هواپیما، موشک و لانچر تعیین‌کننده نیست، گفت: در این معادله، مسئله این است که «من خدا دارم» و نتیجه آن این است که مقاومت پیروز میدان می‌شود.

طائب در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی امریکا برای تغییر جغرافیا و افکار عمومی منطقه اظهار کرد: امریکایی‌ها در سال ۲۰۰۰ اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۵ تغییراتی در جغرافیا، افکار عمومی و اقتصاد ایجاد می‌کنند و خاورمیانه را به خاورمیانه جدید و امریکایی تبدیل خواهند کرد.

وی با اشاره به تغییرات اجتماعی در امریکا گفت: قرار بود تا سال ۲۰۲۵ سبک زندگی امریکایی در جهان گسترش پیدا کند، اما امروز حتی در داخل خود امریکا نیز این سبک زندگی با چالش مواجه شده است. از سال ۲۰۲۰ به بعد، افول جمعیت با سبک زندگی امریکایی آغاز شده و این تغییرات به درون خود امریکا نیز رسیده‌است.

رئیس بسیج مستضعفین ادامه داد: دانشگاه‌های امریکایی، دانشجویان، استادان دانشگاه و هنرمندان امریکایی به پا خاسته‌اند و این سؤال را مطرح می‌کنند که این چه سبک زندگی‌ای است؟ قرار بود حقوق بشر، حقوق کودک و حقوق زن داشته باشیم، اما این معادله با بمباران کودکان، بیمارستان‌های کودکان و آمبولانس‌های هلال احمر همخوانی ندارد.

وی با اشاره به حمله به مراکز درمانی و امدادی افزود: بیش از ۵۷ آمبولانس را با موشک و بمب هدف قرار دادند؛ بیمار را مجروح کردند و به مردم آسیب رساندند. این اتفاقات معادله ادعایی امریکا درباره حقوق بشر را به هم ریخت.

جهانی شدن تصاویر جبهه مقاومت

طائب با تأکید بر اهمیت عرصه رسانه و تصویر در کنار جنگ نظامی بیان کرد: خداوند می‌فرماید دشمنان می‌خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش کنند. جنگ نظامی که تمام می‌شود یا حتی پیش از آن، دشمن به دنبال این است که با صوت و تصویر به جنگ ملت‌ها بیاید، تصویری بزرگ‌تر از واقعیت بسازد و صدای خود را بلندتر کند.

وی ادامه داد: در جنگ رسانه‌ای نیز مانند جنگ نظامی، این سؤال مطرح می‌شود که چه کسی رسانه قوی‌تر، تصویر جذاب‌تر، هالیوود، مؤسسه سینمایی، تهیه‌کننده، فیلمنامه‌نویس و آهنگساز بیشتری دارد. در جنگ متقارن هنری، ابزار‌ها در انحصار امریکایی‌هاست.

رئیس بسیج مستضعفین با اشاره به تلاش امریکا برای تسلط بر فضای ارتباطی جهان گفت: قرار بود ماهواره‌ها در اختیار امریکایی‌ها باشد، آنها پیام تولید کنند و همه بهره‌مند شوند. اینترنت نیز در انحصار امریکایی‌ها باشد و هر پیامی خارج از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های امریکایی با محدودیت مواجه شود.

وی تأکید کرد:، اما چرا باز هم موفق نمی‌شوند؟ چون ناگهان رسانه‌ای به وجود می‌آید به نام سینمای مقاومت و فیلم مقاومت که زمین را عوض می‌کند. دیگر به تعداد نگاه نمی‌کند که چه کسی موشک بیشتر یا رسانه بیشتری دارد و چه کسی تلویزیون بیشتری در اختیار دارد. سینمای مقاومت می‌تواند تصویری را که دشمن به دنبال خاموش کردن آن است، زنده نگه دارد.

طائب با بیان اینکه خداوند به کمک سینمای مقاومت می‌آید، گفت: تصویری که شما از مقاومت می‌سازید، جهانی می‌شود. رهبر ما را شهید کردند، اما تصویر رهبر ما جهانی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همگرایی در تولید آثار هنری اظهار کرد: همان‌طور که در جنگ نظامی از همگرایی دهانه‌های آتش، انتخاب هدف مناسب و پایدار بودن به‌عنوان اصول دفاعی یاد می‌کنیم، در عرصه سینما و فیلم و هنر نیز همین اصول اهمیت دارد.

رئیس بسیج مستضعفین افزود: اگر ظرفیت‌ها و جهت دوربین‌های ما همگرا باشد و سوژه‌هایی را انتخاب کنیم که مؤثر باشند، می‌توانیم جنایات امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، کودک‌کشی و سایر جنایات آنها را به تصویر بکشیم و در کنار آن، مظلومیت مقاومت را توأم با اقتدار به نمایش بگذاریم.

شروع تغییر از امریکا و اسرائیل

وی با اشاره به تغییر معادلات سیاسی و اجتماعی در امریکا و رژیم صهیونیستی گفت: امریکایی‌ها ۲۵۰ سال پیش گفتند می‌خواهیم تغییر را در جهان و به‌ویژه خاورمیانه ایجاد کنیم، اما امروز ما می‌گوییم شروع تغییر از امریکا و اسرائیل آغاز شده‌است و این تغییر را به سرعت در عرصه‌های مختلف خواهیم دید.

طائب با اشاره به مخالفت بخش قابل‌توجهی از مردم امریکا با جنگ افزود: امریکایی‌ها می‌گفتند در جمهوری اسلامی تغییر حاکمیت ایجاد می‌کنیم، اما امروز مردم امریکا از جنگ خسته شده‌اند و می‌گویند دولتمردان ما پول، تجهیزات و سربازان ما را برداشته‌اند و به مناطق دوردست برده‌اند تا بجنگند. مردم امریکا از این وضعیت خسته شده‌اند و ۷۰ درصد مردم می‌گویند این جنگ را نمی‌خواهیم و این جنگ برای ما آورده‌ای نداشته‌است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود، این تغییر سیاسی باید به تغییر اجتماعی منجر شود. ممکن است عده‌ای را قربانی کنند تا دوباره تصویر لیبرال‌دموکراسی و طرح ابراهیم را زیبا جلوه دهند و بگویند همه این اتفاقات نتیجه عملکرد این افراد بوده است؛ اما دیگر دیر شده و امروز ملت‌ها آگاه شده‌اند.

رئیس بسیج مستضعفین در پایان اظهار کرد: یا حاکمان ظالم دست از ظلم برمی‌دارند، نیرو‌های خود را از این منطقه جمع می‌کنند و می‌روند و به جنایت پایان می‌دهند، یا باید منتظر تکرار اتفاقاتی در امریکا باشند. مردمی که امروز تغییر سیاسی را آغاز کرده‌اند، اگر این تغییر مشکلشان را حل نکند، مطالبه‌گری به تغییر اجتماعی تبدیل می‌شود و این جریان به میدان‌هایی مانند وال‌استریت و خیابان‌ها کشیده خواهد شد و شرایط را برای امریکا و اسرائیل سخت‌تر خواهد کرد.

غفاری، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، نیز در این مراسم با اشاره به گستردگی آثار رسیده به دبیرخانه گفت: بیش از هزار و ۹۰۰ اثر از حدود ۱۰۰ کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که نشان‌دهنده ظرفیت جهانی موضوع مقاومت است.

غفاری همچنین اعلام کرد که اکران آثار جشنواره در بیش از ۲۰ استان آغاز شده و اختتامیه به معنای پایان نمایش فیلم‌ها نیست.