اعلام اسامی ۱۷ تئاتر راه یافته به جشنواره همدان

جوان آنلاین: هیات انتخاب دو بخش کودک و نوجوانِ سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان ۷ اثر را در بخش کودک و ۱۰ اثر را در بخش نوجوان شایسته حضور در جشنواره ارزیابی کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، در بخش کودک مریم کاظمی، فریبا دلیری و سعید زین‌العابدینی آثار را برگزیدند و کار انتخاب در بخش نوجوان برعهده زهرا خیالی صبری، گلاره عباسی و محمدمهدی کلهری بود.

در بخش نوجوان جشنواره، بنا به نظر مرضیه برومند دبیر جشنواره و به دلیل کیفیت آثار ارائه شده، تعداد نمایش‌ها به ۱۰ اثر افزایش یافت.

اسامی ۷ نمایش‌های راه یافته به بخش کودک سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اینچنین است:

۱- نمایش «خانه دوست کجاست» نوشته رضا جوشعار و به کارگردانی رضا جوشعار از شهر بندرعباس

۲- نمایش «راه راهمو پیدا می‌کنم» نوشته امیر شیخ‌جبلی و به کارگردانی امیر شیخ‌جبلی از شهر اصفهان

۳- نمایش «دختری که خواب را نوشید» نوشته سیدجواد رحیم‌زاده و به کارگردانی محمد جهانپا از شهر مشهد

۴- نمایش «سیرک سیار» نوشته اوراند هریس و به کارگردانی یوسف اکبرزاده قالیباف از شهر تبریز

۵- نمایش «شعبده گوش» نوشته وحید کیارسی و به کارگردانی مهدی نعمتی‌مقدم از شهر تهران

۶- نمایش «لولوی آوازه خوان» نوشته رضا فیاضی و به کارگردانی الهه کیان‌فرد از شهر یزد

۷- نمایش «نمکی و دیو ناقلا» نوشته فرزاد صبوری و به کارگردانی فرزاد صبوری از شهر گرمسار

اسامی نمایش‌های حاضر در بخش نوجوان جشنواره نیز به این شرح است:

۱-نمایش «آهوانه شازده» نوشته علیرضا داوری و به کارگردانی علیرضا داوری از شهر بندرعباس

۲- نمایش «بابایی بخند» نوشته امین‌رضا ملک محمودی و به کارگردانی علیرضا ملک محمودی از شهر تهران

۳- نمایش «بچه نهنگ» نوشته زیبا برجی فلاح و به کارگردانی احسان مجیدی از شهر تهران

۴- نمایش «بی‌خوابی» نوشته زهرا خسروی و به کارگردانی پری محفوظی نژاد از شهر پردیس (تهران)

۵- نمایش «پس لرزه» نوشته سینا شفیعی و به کارگردانی میلاد سعیدی از شهر صدرا (فارس)

۶- نمایش «پهلوان قلیچ و سنگ جادو» نوشته رضا محمدیان و به کارگردانی رضا محمدیان و حسین قاسمی از شهر ورامین (تهران)

۷- نمایش «فیروز کوانتومی» نوشته امین مظفری و به کارگردانی امین مظفری از شهر همدان

۸- نمایش «کی وار» نوشته عقیل جماعتی و به کارگردانی الهام چنانی از شهر جزیره خارک

۹- نمایش «نذر قاسم» نوشته باران رحیم‌زاده و نازیلا نوروزی و به کارگردانی نازیلا نوروزی از شهر مشهد

۱۰- نمایش «هچل» نوشته امیرافسر شیبانی و شروین حاجی آقاجانی به کارگردانی امیرافسر شیبانی از شهر تهران

پیشینه هنری و تئاتری هیات انتخاب بخش نمایش‌های کودک به شرح زیر است:

مریم کاظمی دارای مدرک کارگردانی و بازیگری از دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران است. او با تمرکز بر تئاتر‌های کودک و نوجوان، آثار پرتعدادی را روی صحنه برده است. کاظمی که از چهره‌های مطرح تئاتر کودک و نوجوان محسوب می‌شود، جوایز متعددی را در زمینه بازیگری، کارگردانی و نویسندگی از جشنواره‌های تئاتری و سینمایی دریافت کرده است. او دو دوره دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان بود.

فریبا دلیری، کارگردان، نویسنده، مترجم، عروسک‌ساز، گریمور و طراح لباس، دارای مدرک کارشناسی ارشد پژوهش هنر است. او مقالات و کتاب‌هایی را به نگارش درآورده یا ترجمه کرده است. او همچنین نمایش‌های عروسکی پرتعدادی را روی صحنه برده و آثارش در جشنواره‌های عروسکی و جشنواره‌های دیگری به رقابت پرداخته و تحسین شده‌اند. دلیری به عنوان داور و هیات انتخاب در جشنواره‌های مختلفی حضور داشته است.

سعید زین‌العابدینی متولد ۱۳۵۲ بابل است. او که به عنون نویسنده و کارگردان در عرصه تئاتر فعالیت می‌کند، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی است. او عضو هیات انتخاب آثار و داوری جشنواره‌های مختلف، از جمله مسابقه نمایش‌نامه‌نویسی کانون، جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان همدان، جشنواره نمایش و نمایش‌نامه‌نویسی تئاتر دانشگاهی و... بوده است. او همچنین به عنوان مدیر روابط عمومی در اداره تئاتر و انجمن سینمای جوان مسئولیت داشته است.

هیات انتخاب نمایش‌های نوجوان نیز از چهره‌های شناخته‌شده هنری هستند:

زهرا خیالی صبری فارغ‌التحصیل طراحی صحنه است و به عنوان کارگردان، نویسنده، طراح عروسک و طراح صحنه فعالیت می‌کند. او در حوزه نمایش عروسکی، از هنرمندان شناخته‌شده و مطرح است و آثارش در ایران و خارج از کشور، از جمله در جشنواره‌هایی در فرانسه، آلمان، انگلستان، اسپانیا و... روی صحنه رفته است. «ننه دلاور و فرزندان او» (١٣٩٣، چهارسو)، «خانه برناردا آلبا» (١٣٨٩، سالن سایه) و «تا یک بشمار» (١٣٩١، کارگاه نمایش) از نمایش‌های او هستند.

گلاره عباسی بازیگر، صداپیشه، کارگردان و نویسنده است. او تحصیلاتش را در دانشکده هنر و معماری گذراند. او تاکنون برنده سه جایزه بهترین بازیگر از جشنواره اسب نقره‌ای روسیه، بهترین بازیگر از جشنواره فیلم زنان فرانسه و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن جشنواره فیلم فجر شده است. عباسی با کارگردانان بسیاری در سینما همکاری داشته و روی صحنه تئاتر نیز رفته است. او به عنوان داور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان حضور داشته است.

محمدمهدی کلهری، کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه هنر تهران، مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی همدان (یک سال)، عضو فعلی انجمن هنر‌های نمایشی همدان و مدرس رشته‌های بازیگری، نویسندگی، کارگردانی، طراحی صحنه و گریم است. او در سال ۲۰۱۲ در جشنواره کودک و نوجوان اشتاک اشتوک فرانکفورت حضور داشته است. شرکت در چندین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با آثار و نمایش‌هایش نیز از دیگر فعالیت‌های او است.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری مرضیه برومند با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذرماه در همدان برگزار خواهد شد.