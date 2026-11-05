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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۲
سیاست » اخبار کلی

پیام وزیر دفاع به مناسبت روز ساتا

3 وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با صدور پیامی فرارسیدن سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا) را تبریک گفت.

جوان آنلاین: متن پیام مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به مناسبت فرارسیدن سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح که به تدبیر و تصویب قائد شهید امت، حکیم فرزانه حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) بنیان نهاده شد، فرصت ارزشمندی برای پاسداشت تلاش‌ها و خدمات مجموعه‌ای است که امروز به مجموعه‌ای ریشه‌دار و بالنده و الگویی ارزشمند در عرصه خدمت‌رسانی و حمایت از خانواده بزرگ نیرو‌های مسلح تبدیل شده است. این سازمان مأموریت خطیر ارتقا و صیانت از منزلت، آرامش و معیشت بازنشستگان و ارائه خدمات به کارکنان و خانواده‌های شریف نیرو‌های مسلح را بر عهده دارد.

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر، بار دیگر با ایثار، فداکاری و جانفشانی، جلوه‌ای از تعهد عمیق خود به دفاع از امنیت، استقلال و اقتدار کشور را به نمایش گذاشتند. این روحیه برخاسته از فرهنگ ریشه‌دار ایثار، شجاعت، خدمت و مجاهدتی است که نسل‌های متوالی نیرو‌های مسلح، از جمله بازنشستگان سرافراز امروز، در طول سالیان متمادی آن را پاس داشته و تداوم بخشیده‌اند.

بازنشستگان نیرو‌های مسلح، سرمایه‌های انسانی و گنجینه‌های ارزشمند تجربه، مسئولیت‌پذیری و ایثار هستند. تکریم این عزیزان و خانواده‌های آنان، نه صرفاً یک وظیفه سازمانی، بلکه ادای دین به سال‌ها خدمت و فداکاری در مسیر صیانت از امنیت و اقتدار کشور است.

از همین رو، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود، ضمن صیانت از حقوق و منزلت بازنشستگان، در مسیر تحول و ارتقای کیفیت خدمات، توسعه خدمات هوشمند، به‌روزرسانی نظام حمایت و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های روز این جامعه گران‌قدر، گام‌های جدی‌تر و اثربخش‌تری بردارد. در این مسیر، توانمندسازی بازنشستگان و خانواده‌های آنان، فراهم‌سازی فرصت‌های اشتغال و بهره‌گیری از تجارب و مهارت‌های ارزشمند این سرمایه‌های انسانی، باید در شمار اولویت‌های جدی سازمان قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رود با تقویت همکاری و هم‌افزایی با سازمان‌ها و مجموعه‌های خدماتی وزارت دفاع، از جمله سازمان اتکا، و استفاده از ظرفیت سایر بخش‌های دولت و نیرو‌های مسلح، زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر، متنوع‌تر و اثربخش‌تر به بازنشستگان و خانواده‌های آنان فراهم شود.

باید توجه داشت که پایان دوران خدمت در نیرو‌های مسلح، به معنای پایان مسئولیت سازمان در قبال کارکنان نیست؛ بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از تعهد به حفظ کرامت، تأمین آرامش و پشتیبانی شایسته از آنان و خانواده‌هایشان است. از این منظر، شأن و جایگاه بازنشستگان و کارکنان شاغل نیرو‌های مسلح اقتضا می‌کند که خدمات این سازمان همواره شایسته، در دسترس، روزآمد و متناسب با نیاز‌ها و انتظارات آنان باشد.

اینجانب ضمن تبریک این مناسبت به مدیران، کارکنان و خدمتگزاران سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، بر ضرورت استمرار تلاش، مسئولیت‌پذیری و خستگی‌ناپذیری آنان در مسیر خدمت‌رسانی شایسته تأکید می‌کنم و از خدمات و تلاش‌های ارزشمند این مجموعه قدردانی می‌نمایم. توفیق روزافزون این سازمان را در خدمت به خانواده بزرگ نیرو‌های مسلح، در پرتو تدابیر نورانی فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»

برچسب ها: مهرداد اخلاقی ، وزیر دفاع ، روز ساتا
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