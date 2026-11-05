یک نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد

یک فروند نفتکش متخلف دیگر، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و از ادامه مسیر بازماند.

جوان آنلاین: بامداد امروز، یک فروند نفتکش متخلف که در محدوده نا امن در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و متوقف شد.

این نفتکش هم همانند دیگر نفتکش‌هایی که روز‌های گذشته با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده بودند، سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود را خاموش کرده بود.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه جنگ با ایران، جز شکست دستاوردی ندارد، تاکید کرد؛ به صاحبان کشتی‌ها برای چندمین بار اعلام می‌کنیم، تنگه هرمز برای شناور‌های متخلف که بدون هماهنگی قصد تردد دارند، نا امن و بسته است