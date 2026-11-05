«توپ سیاه» جایزه تماشاگران جشنواره لندن را برد

جوان آنلاین: به نقل از ورایتی، فیلم «لا بولا نگرا» یا «توپ سیاه» ساخته خاویر آمبروسی و خاویر کالوو برنده جایزه بهترین فیلم از نظر تماشاگران جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۶ شد.

به گزارش مهر، در همین حال «وابستگی» ساخته گریس هارپر بریگهاوس از سوی مردم به عنوان بهترین اکتشاف سینمای بریتانیا انتخاب شد.

«توپ سیاه» که اوایل قرن بیستم در اسپانیا را در مرکز توجه قرار داده‌است، اولین بار در جشنواره کن به نمایش درآمد و در ماه سپتامبر جایزه منتخب تماشاگران تورنتو را برد و از سوی اسپانیا به عنوان نماینده این کشور به اسکار ۲۰۲۷ معرفی شد.

این فیلم قرار است از ۶ نوامبر در سینما‌های بریتانیا-ایرلند اکران شود و در آمریکا نیز نتفلیکس امتیاز پخش آن را به دست آورده است.

مستند بریتانیایی «وابستگی» که در بخش مستند به نمایش درآمد، معنای دوست داشتن یک معتاد را بررسی می‌کند.

امسال بلیت نمایش فیلم‌ها در جشنواره فیلم لندن ۹۶ درصد فروخته شد و با بیش از ۱۷۳ هزار تماشاگر، این جشنواره به بالاترین سطح خود از این نظر رسید و افزایشی ۱.۳ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۵ ثبت کرد.

این جشنواره ۱۸ اکتبر به پایان رسید و فیلم «قدرت مطلق» ساخته سرگئی لوزنیتسا را به عنوان بهترین فیلم این دوره برگزید.

جشنواره فیلم لندن سال آینده از ۶ اکتبر تا ۱۷ اکتبر برگزار خواهد شد.