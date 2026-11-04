سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به هیئت‌حاکمه آمریکا نوشت: نه ایران را درست شناختید و نه از پایداری، اراده و غرور ملی ایرانیان درک درستی داشتید.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی خطاب به هیئت‌حاکمه آمریکا نوشت: «غرور و تکبر مقدمه سقوط است.» این، طمع شما بود که با قرار گرفتن در خدمت رژیمی فریب‌کار، کشورتان را به تجاوزی غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران کشاند. محاسبات شما شکست خورد، فرضیاتتان فرو ریخت و خطاهای راهبردی‌ شما یکی پس از دیگری آشکار شد؛ همه به این دلیل که نه ایران را درست شناختید و نه از پایداری، اراده و غرور ملی ایرانیان درک درستی داشتید.

وی افزود: مردم آمریکا اکنون پیام روشنی به شما داده‌اند. اما اگر همچنان واقعیت را نادیده بگیرید، از درس‌های تاریخ چشم بپوشید و بر این مسیر خطرناک پافشاری کنید، پیامدهای این خطای محاسباتی بزرگ، بسیار فراتر از آنچه تاکنون دیده‌اید، خواهد رفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: پس این کلمات را آن‌قدر تکرار کنید تا دیگر نتوانید معنای آن‌ها را نادیده بگیرید؛ آن‌قدر بشنویدشان تا سرانجام حقیقت نهفته در آن‌ها را دریابید: حمله به ایران، پیروزی به ارمغان نمی‌آورد؛ شکست نصیبتان می‌کند. ایران کشوری نیست که بتوان آن را با غرور و خودبزرگ‌بینی شناخت، با تهدید مرعوب کرد یا با تجاوز به زانو درآورد. ضمنا امروز هم ۱۳ آبان است...