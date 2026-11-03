شهردار تهران گفت: دعوای ایران و آمریکا یک دعوای وجودی است و به تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و جهان منجر شده است.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی (۱۳ آبان) در دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به سابقه تقابل آمریکا و شوروی با انقلاب اسلامی اظهار کرد: تنها موضوعی که آمریکا و شوروی درباره آن با یکدیگر تفاهم داشتند، نبود انقلاب اسلامی ایران بود. تنها مسیری که هر دو قدرت در آن برای ریشه‌کن کردن انقلاب با یکدیگر همراه شدند، همین موضوع بود. آثار این همراهی را در دهه ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی نیز مشاهده می‌کنیم؛ زمانی که ایران با جبهه‌ای مواجه بود که از نظر تدبیر، منابع مالی، امکانات، پشتیبانی‌های جبهه‌ای و تسلیحات به آمریکا و شوروی متصل بود و در برابر چنین مجموعه‌ای ایستادگی می‌کرد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه امروز کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار با آمریکاست، افزود: آمریکا از این تقابل عبور نمی‌کند، چراکه اگر بخواهد کوتاه بیاید، باید نابودی خود را امضا کند. آمریکا امروز با آمریکای سال گذشته متفاوت است و وجاهت ابرقدرتی خود را تا حد زیادی از دست داده و نتوانسته موقعیت پیشین خود را حفظ کند.

شهردار تهران با اشاره به جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ادامه داد: آنچه در این جنگ‌ها و در دوران ترامپ اتفاق افتاد، نشان داد آمریکا به هیچ‌یک از خواسته‌های خود نرسیده است. طبیعی است طرفی که آغازکننده جنگ بوده و به اهداف خود دست نیافته، امروز در موضع شکست‌خورده قرار داشته باشد. اکنون آمریکا می‌خواهد آنچه را از طریق جنگ به دست نیاورده، از مسیر دیگری دنبال کند.

زاکانی با اشاره به دو محور مطرح‌شده در پیام رهبر انقلاب در خردادماه امسال، گفت: یکی از اهداف دشمن شکستن تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد خطای محاسباتی برای مسئولان کشور است.

وی تأکید کرد: امروز بزرگ‌ترین مبارزه با آمریکا برای ما این است که نخست، به افزایش تاب‌آوری کشور در برابر هجمه دشمن کمک کنیم و دوم، اجازه ندهیم در داخل کشور خطای محاسباتی اتفاق بیفتد. جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و هر طرفی که اراده و نفس بیشتری داشته باشد، برنده نهایی خواهد بود.

شهردار تهران با بیان اینکه آمریکا تا امروز در این تقابل شکست خورده است، اظهار کرد: آنچه پیش از جنگ در اختیار داشتیم، امروز نیز در اختیار داریم؛ البته به‌جز شهدای بزرگی که تقدیم کردیم و امام مجاهد شهیدمان که فقدان ایشان به هیچ عنوان قابل جبران نیست. با این حال، دارایی‌های ما از نظر مؤلفه‌های قدرت افزایش یافته و طرف مقابل در موضع نیاز قرار گرفته است. حفظ ایستادگی، تاب‌آوری و تکمیل این موفقیت اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد ظرفیت‌های جدید در کشور گفت: باید به استقبال شرایطی برویم که بتوانیم ظرفیت‌های اساسی کشور را در مسیر افزایش تاب‌آوری به کار بگیریم؛ به‌گونه‌ای که دشمن از ادامه فشار و تقابل مأیوس شود و خود ما نیز در متن جنگ بتوانیم تاب‌آوری‌مان را حفظ کنیم.

وحدت؛ نخستین الزام افزایش تاب‌آوری

زاکانی نخستین الزام افزایش تاب‌آوری را وحدت دانست و افزود: ممکن است اختلاف‌نظرهایی داشته باشیم، اما باید از برخی مواضع خود کوتاه بیاییم و برای حفظ وحدت تلاش کنیم. نباید اجازه دهیم اتفاقی که در کودتای سال ۱۳۳۲ به دلیل تفرقه رخ داد و گوهر موفقیت اولیه را از دست ما گرفت، دوباره تکرار شود. باید موفقیت‌های مکرر خود را حفظ کنیم.

وی دومین الزام را مسئولیت‌پذیری همگانی عنوان کرد و گفت: هرکسی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید برای افزایش تاب‌آوری کشور قیام کند. فرقی نمی‌کند مسئولیت رسمی افراد چیست؛ اگر کاری بر زمین مانده باشد، فرهنگ اساسی انقلاب به ما می‌گوید که باید کسی این بار را بردارد. نباید بار مردم بر زمین بماند و به تاب‌آوری آنان لطمه وارد شود. هر کسی هر کاری از دستش برمی‌آید، باید برای انجام آن اقدام کند.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه جنگ را می‌توان به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کرد، اظهار کرد: جریان علمی کشور در شرایط جنگی می‌تواند به نقطه‌ای برسد که پیش از آن تصور نمی‌کردیم. بسیاری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که شاید در شرایط عادی امکان بهره‌برداری از آنها فراهم نبود، در شرایط اضطرار و جنگ می‌توانند فعال شوند.

ظرفیت‌های هیدروکربنی کشور؛ فرصتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی

زاکانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود کشور برای عبور از شرایط اقتصادی و محدودیت‌های احتمالی فروش نفت گفت: امکانات کشور برای افزایش تاب‌آوری بسیار بالاست و نباید تصور کنیم در این زمینه با خلأ اساسی مواجه هستیم. ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند به اداره بهتر کشور کمک کند

وی با اشاره به مذاکرات خود با برخی فعالان این حوزه گفت: با برخی از این مجموعه‌ها جلسه داشته‌ام و آنها آمادگی خود را برای عرضه محصولات به کشورهای همسایه از جمله افغانستان و پاکستان اعلام کرده‌اند. در این شرایط، دانشگاه می‌تواند به مسئولان کمک کند، راه‌های جدید را نشان دهد و زمینه خلق منابع جدید برای اداره کشور را فراهم کند.

زاکانی با اشاره به اهمیت بهره‌وری در شرایط فعلی افزود: امروز مسئله صرفاً افزایش توان نیست، بلکه موضوع افزایش بهره‌وری و توان تعاونی و همکاری است. باید ببینیم چه کسی می‌تواند مؤثرتر عمل کند و با ظرفیت بیشتری در میدان حاضر شود. این مسئله به اقتدار کشور کمک می‌کند و شرایط جدیدی در محاسبات دشمن به وجود می‌آورد.

وی نقش دانشگاه را در این مرحله بسیار مهم دانست و گفت: دانشگاه در گام دوم، یعنی گام تاب‌آوری، نقش فوق‌العاده‌ای دارد و در گام وحدت نیز مسئولیت ویژه‌ای بر عهده آن است. دانشگاه باید فضایی ایجاد کند که نقدها به جدال و دعوا منجر نشود و بر پایه‌ای استوار و منطقی مطرح شود.

استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی برای تأمین منابع کشور و حل مسئله مسکن

شهردار تهران در ادامه با اشاره به مسئله مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات سبد هزینه خانوار اظهار کرد: امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خانواده‌ها، به‌ویژه برای افرادی که ازدواج کرده‌اند، مسئله مسکن است. در تهران حدود ۵۱ درصد جمعیت مستأجر هستند و هزینه مسکن و اجاره‌بها نیز به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی الحاق زمین به محدوده شهرها گفت: قانون، سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کرده است که موضوع الحاق زمین به شهرها را دنبال کند. مجموع مساحت شهرهای کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است و با احتساب روستاها، کل محدوده‌های شهری و روستایی تنها حدود هشت‌دهم درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهد.

زاکانی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار هکتار زمین دارد که امکان بررسی و الحاق بخشی از آن به محدوده شهرها وجود دارد. محاسبات نشان می‌دهد اگر سالانه پنج درصد از این ظرفیت به محدوده شهرها اضافه شود، می‌تواند سالانه حدود ۲۰۰۰ همت به دولت کمک کند و نقدینگی قابل‌توجهی برای اداره کشور ایجاد شود.

وی این ظرفیت را به چاه نفت دیگری تشبیه کرد و گفت: همان‌طور که نفت می‌تواند برای کشور منابع ایجاد کند، این ظرفیت نیز می‌تواند به تأمین منابع مالی دولت کمک کند و فرصت لازم را برای مدیریت شرایط فراهم آورد.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع پایین‌دستی نفت اظهار کرد: اگر مسیر فعال‌سازی واحدهای هیدروکربنی را دنبال کنیم، این واحدها نیز ارتقا پیدا می‌کنند و می‌توانیم مسیرهای دیگری برای ایجاد پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس و سایر ظرفیت‌های تولیدی ایجاد کنیم. اساساً باید به سمتی برویم که خام‌فروشی نفت در کشور متوقف شود. این اقدامات در شرایط جنگی نیز امکان‌پذیر است و جنگ می‌تواند فرصتی برای تحقق آنها باشد.

ضرورت اصلاح خطای محاسباتی و تأمین نیازهای اساسی مردم

زاکانی در ادامه با اشاره به سومین الزام مواجهه با شرایط جنگی گفت: نکته سوم، جلوگیری از خطای محاسباتی است. باید در برابر این خطاها پاسخ‌های معتبر و راهکارهای عملی داشته باشیم تا بتوانیم با افتخار زندگی کنیم و مسیر ادامه حیات کشور را پیش ببریم.

وی با اشاره به طرح موضوع تورم صفر گفت: موضوع تورم صفر ابداع ما نبود، بلکه آن را اجرا کردیم. در شهریور سال گذشته، زمانی که خدمت امام شهید رسیدیم، با جمعی از دوستان درباره چگونگی اجرای این طرح فکر کردیم و این کار عملیاتی شد.

شهردار تهران افزود: روز گذشته نیز در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، استانداران و وزرای محترم، موضوع اجرای این طرح در سطح کشور و متناسب با اقتضائات مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفت تا هیچ‌کس در تأمین کالری و نیازهای اساسی خود دچار اختلال نشود و مردم بتوانند کالاهای مورد نیازشان را با حداقل قیمت و قیمت مناسب تأمین کنند.

وی ادامه داد: چنین اقداماتی را می‌توان در حوزه‌های مختلف دنبال کرد تا از یک سو تاب‌آوری کشور تقویت شود و از سوی دیگر، در پاسخ به کسانی که از سر دلسوزی توصیه به کوتاه آمدن و از دست دادن ظرفیت‌های کشور می‌کنند، راهکارهای معتبر ارائه شود. نباید اجازه دهیم خطای محاسباتی شکل بگیرد و باید محاسبات را اصلاح کنیم.

زاکانی با تأکید بر اینکه کشور امروز در موقعیت برتر قرار دارد، اظهار کرد: حفظ این موقعیت نیازمند ورود جدی جریان دانشگاهی است. دانشگاه باید به‌عنوان دیدبان اساسی کشور، تحولات را از دور و با نگاه جامع رصد کند و در مسیر ارائه تحقیق و تصحیح جهت‌گیری‌ها نقش‌آفرینی داشته باشد.

وی گفت: دانشگاه باید در سه حوزه وحدت، تاب‌آوری و جلوگیری از خطای محاسباتی نقش‌آفرینی کند. مجموعه‌های دانشجویی و استادان می‌توانند درباره موضوعات مختلف کشور ورود کنند و راهکار ارائه دهند.

شهردار تهران با اشاره به وضعیت بازار ارز و پیشنهاد ارائه‌شده به دولت اظهار کرد: در حوزه دلار نیز می‌توان طراحی متفاوتی داشت. پیشنهاد ما به دولت این بود که با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، تأمین نیازها، صادرات، واردات و شرایط موجود، دولت در دوره جنگ قیمت مناسبی برای ارز تعیین کند و سپس در یک بازه نوسان ۱۰ درصدی در بالا و پایین، تعیین قیمت را به بازار بسپارد.

وی افزود: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که یک نرخ ارز بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، صرفاً بر اساس عرضه و تقاضای موجود افزایش پیدا کند و سایر بخش‌های اقتصاد نیز به دنبال آن دچار افزایش قیمت شوند. باید اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌پذیر کنیم.

زاکانی تصریح کرد: وقتی اقتصاد برای مردم پیش‌بینی‌پذیر شود، مردم نیز با اطمینان بیشتری وارد میدان می‌شوند. زمانی که اقتصاد مردمی شود، تحریم‌پذیری آن نیز کاهش پیدا می‌کند و زمینه تولید مستمر، جدی و اساسی فراهم می‌شود. این موضوع باید در دانشگاه مورد بحث قرار گیرد، ابعاد آن بررسی شود و راهکارهای اجرایی آن ارائه شود. ممکن است مسئولی تصمیمی بگیرد، اما اگر پشت این تصمیم یک نگاه بلند و کارشناسی وجود داشته باشد، آثار و نتایج جدی‌تری خواهد داشت.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تاریخی ایران پیش از انقلاب اسلامی گفت: ما در موقعیت بسیار بدی قرار داشتیم و بد زندگی می‌کردیم، اما انقلاب اسلامی ما را به قله رساند. حفظ این قله دشمنانی دارد که هیچ‌گاه از دشمنی و فشار خود کوتاه نخواهند آمد.

وی افزود: ما به ملت تکیه داریم و این تکیه بر اراده الهی استوار است. آثار این اتکا بسیار بالاست و تا زمانی که لوازم حفظ این مسیر را رعایت کنیم، شکست‌ناپذیر خواهیم بود.

وی با اشاره به وعده الهی برای حمایت از مسیر حق گفت: اگر خودمان را در این اراده الهی قرار دهیم و به دریای بی‌نهایت عنایت خداوند متصل کنیم، می‌توانیم به ساحل نجات برسیم. خداوند تعهد کرده است که این مسیر را حمایت کند و به نتیجه برساند.

شهردار تهران برای تبیین این موضوع به سرنوشت فرعون اشاره کرد و افزود: فرعون تا زمانی که آخرین سربازش وارد رود نیل نشده بود، تصور نمی‌کرد چنین سرنوشتی در انتظارش باشد. خداوند شرایطی را فراهم کرد که آخرین نفر از قوم موسی خارج شود و آخرین سرباز فرعون وارد رود شود و سپس اراده الهی تحقق پیدا کرد. فرعون در اوج قدرت بود، اما به زمین زده شد. باید از تاریخ عبرت بگیریم.

زاکانی همچنین با اشاره به تجربه لیبی در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی گفت: در سال ۲۰۰۳ لیبی برنامه هسته‌ای و موشکی خود را کنار گذاشت و از بسیاری از ظرفیت‌هایش دست کشید. در سال ۲۰۰۴ نیز خانم رایس، مسئول وقت سیاست خارجی آمریکا، مسئولان و مردم ایران را نصیحت کرد که اگر عقل داشته باشند، مانند معمر قذافی عمل خواهند کرد. اما چند سال بعد چه اتفاقی برای لیبی افتاد؟ امروز لیبی در چه وضعیتی قرار دارد؟

وی ادامه داد: تجربه ما می‌گوید با درجه خصومتی که آنها نسبت به انقلاب اسلامی و به‌ویژه مردم ایران دارند، اگر چنین اتفاقی برای کشور ما رخ دهد، آسیب آن چندین برابر خواهد بود. بنابراین راه مقابله ما در این شرایط، قوی شدن است؛ قوی شدن با تکیه بر ملت و طی کردن مسیر درست علمی و عملی. دانشگاه باید در همه این امور به کشور کمک کند.

۱۳ آبان؛ فرصتی برای مرور گذشته و ترسیم آینده

شهردار تهران با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز گفت: وقتی ۱۳ آبان را پیش روی خود قرار می‌دهیم، در حقیقت تابلویی مقابل خود گذاشته‌ایم که با مرور گذشته، نگاه به آینده و محاسبه وضعیت فعلی، مسیر حرکت به سمت قله را به ما نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: باید دائماً گذشته را مرور کنیم، آینده را ببینیم و وضعیت فعلی خود را محاسبه کنیم تا بتوانیم در شرایط موجود، خودمان را به قله نزدیک‌تر کنیم. در این مسیر، کوتاهی از هیچ‌کس پذیرفته نیست.

زاکانی با قدردانی از حضور در جمع دانشگاهیان شهید بهشتی اظهار کرد: مفتخریم که در خدمت شما هستیم و از محضر دانشجویان، استادان، متولیان و مسئولان دانشگاه بهره بردیم. امیدواریم ماندگاری در این مسیر به‌زودی به جشن قطعی پیروزی ملت ایران منجر شود و پیروزی‌هایی که به‌صورت مستمر به دست می‌آیند، به‌گونه‌ای تثبیت شوند که ایران قوی دیگر منشأ طمع‌ورزی دیگران قرار نگیرد.

وی با تأکید بر اینکه ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح به زیان کشور است، گفت: نمی‌توانیم کشور را برای مدت طولانی زیر سایه جنگ و در وضعیت نه جنگ و نه صلح نگه داریم؛ چراکه در چنین شرایطی همه بخش‌های کشور دچار محدودیت می‌شوند. بنابراین باید محکم و با اقتدار بایستیم.

شهردار تهران با اشاره به دیدارهای انجام‌شده با نمایندگان سه کشور خارجی در ایران گفت: حرف‌های ما منطقی است و هیچ‌یک از دوستانی که از خارج از کشور به ایران می‌آیند، نمی‌گویند حرف‌های شما غلط است. در همین دیداری که نمایندگان سه کشور ترکیه، پاکستان و عربستان به ایران آمدند، یکی از حاضران درباره اینکه چه کسی جنگ را آغاز کرده است، سؤال کرد. طرف مقابل از پاسخ دادن طفره می‌رفت و نمی‌خواست به این موضوع اعتراف کند. در نهایت نیز با وجود تلاش‌های فراوان، حاضر نشدند به‌صراحت بگویند چه کسی جنگ را آغاز کرده است.

وی افزود: برخی جرئت ندارند به زبان بیاورند که چه کسی جنگ را شروع کرده است، اما هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید ما در موضع مظلومیت قرار نداشتیم و در همین موضع مظلومیت پیروز شدیم.

زاکانی با اشاره به تغییرات در معادلات قدرت جهانی پس از جنگ گفت: اساساً یکی از الگوهای جدیدی که در این جنگ شکل گرفت، جایگاه چین به‌عنوان طرف اصلی آمریکا در حوزه اقتصاد است. آقای شی و آقای ترامپ درباره افول آمریکا صحبت کردند؛ موضوعی که پیش از این کمتر به زبان آورده می‌شد.

وی تأکید کرد: باید قدر موقعیتی را که امروز در آن قرار داریم، بدانیم، دستاوردهای خود را حفظ کنیم و مراقب باشیم با تحلیل غلط، خالی کردن مردم یا عملکرد نادرست، خودمان به خودمان ضربه نزنیم. نباید با رفتار و تصمیم‌های نادرست به خودمان گل بزنیم.

شهردار تهران با انتقاد از تحلیل‌هایی که تقابل ایران و آمریکا را به موضوعات محدودی مانند موشک یا مسائل منطقه‌ای تقلیل می‌دهند، اظهار کرد: برخی تحلیل می‌کنند که دعوای ما با آمریکا بر سر یک موضوع خاص، مثلاً موشک یا مسائل منطقه‌ای است؛ درحالی‌که دعوای ما یک دعوای وجودی است. این تقابل امروز به تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و تغییر جغرافیای جهان منجر شده است.

وی ادامه داد: قدرت‌های بزرگ امروز در حال تقسیم و بازتعریف قدرت در جهان هستند و ایران نیز به‌عنوان یک قدرت بزرگ باید سهم و جایگاه اساسی خود را بر مبنای عزت ملت، عظمت ایران و مسیر پیش‌رو حفظ کند و ارتقا دهد.

زاکانی در پایان با ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه شهید بهشتی و قدردانی از دکتر اطاعت و تمامی اعضا و حاضران در این مراسم گفت: مسیر پیش روی ما مشخص است و به لطف خداوند، پیروزی قطعی از آن ملت ایران خواهد بود.