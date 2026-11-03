کد خبر: 1388309
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۳
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هشدار هواشناسی؛ باران و رعد و برق در تهران/ کاهش دما تا ۷ درجه

هواشناسی استان تهران اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به بارش باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در استان هشدار داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی به‌ویژه طی شنبه و یکشنبه (۱۶ و ۱۷ آبان) آورده است: از بعد از ظهر پنج شنبه تا یک شنبه (۱۴ تا ۱۷ آبان) در استان تهران به‌ویژه نیمه غربی و شمالی در بعضی ساعت‌ها مه رقیق، بارش باران، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، احتمال بارش تگرگ، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها در بعضی ساعت‌ها مه‌آلودگی، بارش باران و برف، در شب بارش برف و کولاک، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد و برق، احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این شرایط جوی لغزندگی معابر، خیابان و جاده‌ها به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، در بعضی ساعت‌ها وقوع مه و کاهش شعاع دید، ایجاد ترافیک و اختلال در تردد شهری و بین شهری، آبگرفتگی بعضی مسیرها و جاری شدن روان‌آب در بعضی مناطق، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی دور از انتظار نیست.

از شنبه تا سه شنبه هفته پیش رو (۱۶ تا ۱۹ آبان) روند کاهش دما به‌طور میانگین بین ۵ تا ۷ درجه سلسیوس طی چهار روز و یخبندان شبانه سطح زمین در ارتفاعات به‌ویژه ارتفاعات بالادست و قله‌ها، احتمال بارش برف همراه باران از شنبه به بعد در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در ترددهای شهری و در سفرها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، پرهیز از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و رود دره‌ها، پرهیز از جابجایی عشایر و یا چرای دام در نواحی کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و رود دره‌ها، پرهیز از طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و کوهنوردی به دلیل خطر روان‌آب و صاعقه و بارش تگرگ توصیه می‌کند.

پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، محافظت از امکانات حساس به آب و رطوبت بالا، آماده‌سازی تجهیزات گرمایشی به‌ویژه در نیمه شمالی استان، محافظت از تجهیزات حساس به دما به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، آمادگی راهداری‌ها، پلیس راهور، دستگاه‌های اجرایی و امدادی و مدیریت بحران استان و شهر تهران از دیگر توصیه‌های اداره کل هواشناسی استان تهران است.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

آسمان تهران فردا (۱۳ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد، در بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه (۱۴ آبان) کمی ابری تا نیمه ابری به‌تدریج افزایش ابر، در بعضی ساعت‌ها بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۰  درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی استان تهران ، بارش باران ، کاهش دمای تهران
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