کد خبر: 1388308
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱
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هشدار پلیس راه به مسافران/ ۱۳ استان در وضعیت نارنجی، خطر ریزش سنگ و سیلاب در جاده‌ها

سیلاب رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به بارش باران در محورهای مواصلاتی کشور، از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای ۱۳ استان خبر داد و نسبت به احتمال ریزش سنگ، جاری شدن گل‌ولای و لغزندگی جاده‌ها در محورهای کوهستانی هشدار داد.

جوان آنلاین: سردار سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور گفت: امروز بارش باران در اکثر محورهای مواصلاتی کشور گزارش شده و برای استان‌های اردبیل، البرز، قم، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، قزوین، زنجان، کردستان، گیلان، مرکزی و مازندران هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به انسداد موقت محور کرج–چالوس افزود: ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز به دلیل ریزش گل‌ولای و انباشت آن در سطح جاده، این محور مسدود شد که پس از تلاش عوامل سازمان راهداری و پاکسازی مسیر، ساعت ۱۰:۰۰ بازگشایی شد و تردد در آن از سر گرفته شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی در روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه اظهار کرد: برای فردا نیز هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان‌های اردبیل، البرز، قم، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، قزوین، زنجان، کردستان، گیلان، مرکزی، مازندران و اصفهان صادر شده است.

سردار محبی با تأکید بر احتمال ریزش سنگ، سقوط بهمن در مناطق مستعد، جاری شدن گل‌ولای و لغزندگی سطح جاده‌ها، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند و تأکید کرد: رانندگانی که ناچار به تردد در این محورها هستند، حتماً سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند، از عجله و شتاب پرهیز داشته باشند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود اطلاع کسب کنند.

برچسب ها: سردار محبی ، پلیس راهور فراجا ، وقوع سیلاب
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