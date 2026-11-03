وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف اصلی، انتخاب بهترین و شایسته‌ترین افراد برای حرفه معلمی است، گفت: این فرآیند باید بدون دخالت سلایق شخصی و پرهیز از افراط و تفریط و صرفاً بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش انجام شود.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در جلسه امروز سه‌شنبه(۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال روح الله نجابت نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس گفت: در سخت ترین شرایط کشور، نتایج درخشانی در این وزارتخانه حاصل شده است. از جمله مشارکت بیش از ۴۷ همتی خیرین که سبب شد بیش از ۴۷۰۰ واحد آموزشی در قالب بیش از ۲۳ هزار کلاس درس ساخته شده و سرانه فضای آموزشی از ۵.۲۸ به ۵.۵۹ متر مربع که از بهترین رکوردهای مدرسه سازی در تاریخ مدرسه‌سازی کشور است ارتقا یابد.

بازسازی و بهره‌برداری از ۱۲۸۸ واحد آموزشی آسیب دیده در دوران جنگ

وی افزود: بازسازی و بهره‌برداری از ۱۲۸۸ واحد آموزشی آسیب دیده در دوران جنگ، هوشمندسازی بیش از ۲۵ هزار کلاس درس، استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بیش از ۵۰ هزار کلاس درس، افزایش بیش از ۳۰۰ سرور به زیرساخت‌های شبکه آموزشی شاد، اتصال ۴۴۰۰ مدرسه به شبکه فیبر نوری و ایجاد ۶۰۰۰ فضای ورزشی و چمن مصنوعی در مدارس و بهبود سرانه ورزشی از ۳۸ صدم به ۵۲ صدم متر مربع، افزایش نرخ پوشش پیش دبستانی از ۴۲ درصد به ۷۷ درصد و افزایش نرخ پوشش تحصیلی ابتدایی به ۹۸ درصد و کاهش بازماندگان از تحصیل از جمله اقدامات انجام شده است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ارتقاء میانگین رشد معدل امتحانات نهایی به میزان ۱.۱۵ نمره، افزایش مدال‌های طلای کسب شده به ۱۸ مدال طلا در المپیادهای علمی جهانی و ۱۳۴ مدال ورزشی و ثبت تاریخی‌ترین رکورد در تاریخ ۴۷ ساله کشور، برگزاری آیین اعتکاف با حضور ۸۰۰ هزار دانش آموز در بیش از ۶۰۰۰ مسجد، غربالگری بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز در حوزه آسیب‌های اجتماعی و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، راه‌اندازی ۱۹۰ مدرسه حفظ و قرائت قرآن و زمینه‌سازی برای برگزاری نماز جماعت در ۷۰ هزار مدرسه، تدوین و تصویب آیین نامه ارتقاء رتبه بندی معلمان و صدور احکام بیش از ۳۵۰ هزار معلم و پرداخت همه مطالبات آنها بدون کمترین چالش از دیگر اقدامات انجام شده است.

کاظمی اضافه کرد: پرداخت به روز مطالبات فرهنگیان از جمله حق التدریس، حق الزحمه امتحانات، پاداش‌ها و ۴۰ مورد پاداش پرداخت‌های به روز در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش، بهبود وضعیت نیروهای حق التدریس آزاد از نظر اداری و مالی و افزایش قابل توجه نرخ حق التدریس و حق مدیریت و بهبود معیشت خدمتگزاران، برگزاری موفقیت امتحانات نهایی و بازگشایی حضوری و به موقع مدارس از دیگر موفقیت هایی بوده که کسب شده است.

وی یادآور شد: در کنار این موفقیت‌ها، وزارت آموزش و پرورش با رویکرد حمایت از میدان، خیابان و استمرار آموزش در سه مسیر موازی هم از مدرسه تلویزیونی ایران و هم شبکه آموزشی شاد و هم بسترهای آفلاین غیرحضوری برنامه‌های فراوانی را تدوین و اجرا کرده است.

روایت جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کتاب‌های درسی در مرکز ثقل فعالیت‌های فوق برنامه نیز قرار گرفته است

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: اجرای بخش مهمی از برنامه‌های آموزشی و تربیتی در میدان‌های شهر و اختصاص ۷۸۰۰ مدرسه به عنوان کانون تربیتی برای حمایت از حضور حماسی مردم در خیابان‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های ما برای تقویت حضور حماسی مردم بود.

کاظمی با بیان اینکه تقویت فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی به ویژه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و قرآن و توسعه و ترویج زیست عفیفانه در این شرایط حساس از اولویت‌های ما در وزارت آموزش و پرورش بود، افزود: البته روایت جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کتاب‌های درسی در مرکز ثقل فعالیت‌های فوق برنامه نیز قرار گرفته است.

سه محور اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش

وی تاکید کرد: در کنار این رویکردها که برگرفته از سند تحول بنیادین است سه سیاست کلیدی کیفیت، عدالت و هویت را که روح حاکم بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است را سرلوحه کار خود قرار داده و در راستای تحقق آن تلاش کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث عدالت افزایش پوشش تحصیلی، توجه ویژه به مناطق محروم، کاهش تنوع مدارس، توجه ویژه به مدارس دولتی و حذف مدارس سنگی و کانکسی به جد دنبال می‌شود، گفت: در بحث کیفیت اصلاح و بهبود روش‌های یاددهی، یادگیری، آموزش ۹۵ درصد معلمان در یک سال گذشته، آموزش هوش مصنوعی و استفاده از آن در فرآیند یاددهی، یادگیری، مهارت آموزی و توسعه ضریب پوشش هنرستان‌ها در صدر برنامه‌های ما است.

کاظمی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۹۵ درصد معلمان آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند، بر ضرورت تقویت هویت اسلامی و ملی دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: پرچم و وطن، فرهنگ ایثار و شهادت و استکبارستیزی از مؤلفه‌های مهم هویت دانش‌آموزان است و تلاش می‌کنیم ضمن رعایت حقوق داوطلبان، از حریم پاک و مقدس نظام تعلیم و تربیت صیانت کنیم و با پرهیز از افراط و تفریط، زمینه حضور بهترین و شایسته‌ترین افراد در کسوت معلمی را فراهم آوریم.

وی افزود: گزینش غلط با هیچ اقدام جبرانی برطرف نمی‌شود لذا گزینش حاصله جزو خط قرمزهای وزارت آموزش و پرورش بوده و بر همین اساس انقلابی‌ترین و متدین‌ترین نیروهای آموزش و پرورش در گزینش مشغول به کار هستند، شما شاهد مراجعه تعداد زیادی از متقاضیانی بودید که از نحوه گزینش و یا اعلام نظر گزینش در یکی از مراحل نگران و شاکی بودند، از این رو رسیدگی و پاسخگویی و توجه به تقاضاها و مراجعاتی که داشتند، در چارچوب ضوابط و مقررات برای حل مشکلات مردم و در نهایت بهترین و شایسته‌ترین افراد برای معلمی انتخاب شدند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف اصلی، انتخاب بهترین و شایسته‌ترین افراد برای حرفه معلمی است، افزود: این فرآیند باید بدون دخالت سلایق شخصی و پرهیز از افراط و تفریط و صرفاً بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۴ انجام شود.

گزینش معلمان بر اساس قانون و بدون اعمال سلیقه انجام می‌شود

کاظمی اظهار کرد: بررسی صلاحیت‌های گزینش و اعلام نظر نهایی به صورت تایید یا عدم تایید انجام می‌شود و تفاضل نمره یا امتیاز در گزینش ملاک عمل نیست، در واقع گزینش فقط دو گزینه احراز یا عدم احراز را اعلام می‌کند.

وی یادآور شد: متعاقب آن و پس از اعلام ارزیابی‌های علمی در صورتی که داوطلبی در پردازش نهایی واجد شرایط علمی و تخصصی بوده، ولی در مرحله بدوی صلاحیت وی به تایید گزینش نرسیده باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون گزینش در مراحل تجدید نظر اول و دوم و دیوان عدالت اداری در هیات عالی گزینش پژوهش خواهی می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: استعلام از مراجع چهارگانه، تحقیقات محلی و مصاحبه‌های حضوری است که همه این موارد با دقت انجام شده است و آمادگی داریم هر پرونده‌ای که لازم باشد نیز با حضور هر کدام از شما نمایندگان به صورت موردی و با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

کاظمی خطاب به نمایندگان بیان کرد: همه شما مستحضرید که در مرحله دیوان عدالت اداری علی رغم رد شدن یک فرد در مراحل اول و دوم، آرایی به نفع آنان صادر می‌شود که از حیطه اختیارات آموزش و پرورش خارج است، بر همین اساس حدود ۵۵ درصد پرونده‌های ارجاعی در سال ۱۴۰۲ و حدود ۲۷.۷ درصد آرا در سال ۱۴۰۳ برای رد شدگان گزینش مثبت شده است.

وی با بیان اینکه گزینش وزارت آموزش و پرورش انتخاب معلمان اصلح را سرلوحه کار خود قرار داده، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا با رعایت حقوق داوطلبان از حریم پاک و مقدس نظام تعلیم و تربیت صیانت کرده و با توجه ویژه به قانون مترقی گزینش که حاصل زحمات نمایندگان است، اقدامات خود را برنامه ریزی و اجرا کنیم و ضمن پرهیز از افراط و تفریط از حقوق معلمان پاسداری کنیم و تلاش می‌کنیم بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌های مرز و بوم در کسوت معلمی مشغول به کار شوند.

منبع ایرنا