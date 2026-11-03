رانندگی در روزهای بارانی؛ ۵ توصیه مهم پلیس به رانندگان

پلیس راهور تهران با تأکید بر احتیاط در معابر لغزنده، ۵ توصیه ایمنی به رانندگان ارائه کرد.

جوان آنلاین: سرهنگ علی‌اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به شرایط خاص رانندگی در روزهای بارانی و کاهش دید رانندگان بر ضرورت افزایش دقت و رعایت نکات ایمنی تاکید کرد و گفت: هم‌ زمان با بارش باران در پایتخت، رانندگان باید با توجه به لغزندگی سطح معابر و کاهش دید کافی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و از هرگونه بی احتیاطی و عجله در تردد بپرهیزند.

وی در ادامه افزود: در شرایط بارندگی، خیس شدن سطح آسفالت می‌تواند موجب کاهش اصطکاک لاستیک خودرو با سطح راه و افزایش احتمال لغزش و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه شود از این رو ضرورت دارد رانندگان گرامی سرعت خودرو خود را متناسب با شرایط جوی و وضعیت معابر تنظیم کرده و از ترمز کردن، تغییر مسیرهای ناگهانی و عجله کردن خودداری کنند.

شریفی گفت: بررسی وضعیت و سلامت لاستیک‌ها، سیستم ترمز، برف‌ پاک‌ کن‌ها، چراغ‌های خودرو و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی از جمله مواردی است که باید پیش از شروع به حرکت مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: رانندگان همچنین لازم است هنگام بارندگی با سرعت مطمئنه حرکت کرده، فاصله طولی مناسب با خودرو مقابل را حفظ کنند و با روشن کردن چراغ‌های خودرو ضمن افزایش میدان دید، امکان دیده‌ شدن بهتر وسیله نقلیه خود را برای سایر کاربران ترافیکی فراهم کنند.

همچنین توجه کامل به مسیر مقابل، پرهیز از استفاده تلفن همراه هنگام رانندگی و حفظ فاصله طولی با خودرو جلویی از جمله مواردی است که می‌تواند در کاهش احتمال وقوع تصادفات در روزهای بارانی موثر باشد.

شریفی در پایان موضوع مهم دیگر را توجه کافی به جلو دانست و اضافه کرد: «عابرین پیاده» را مد نظر داشته باشید، عابران ممکن است عجله کنند یا از محل‌های نامناسب عبور کنند.

همیشه آماده واکنش صحیح در این روزهای بارانی باشید تا شاهد حوادث تلخ وناگوار رانندگی در سطح معابر پایتخت نباشیم.