کد خبر: 1388262
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳
جامعه » اخبار كلی

جنایت میناب نباید در حافظه جهانی به فراموشی سپرده شود

میناب معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، هنر و موسیقی را ابزاری برای زنده نگه‌داشتن یاد قربانیان و انتقال حقیقت جنایت میناب به نسل‌های آینده دانست.

جوان آنلاین: زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نخستین سمفونی ویژه شهدای زن و کودک مقاومت با عنوان «فرشتگان بی‌صدا» که با حضور خانواده‌های شهدا و جمعی از مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد، با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: مدرسه باید محل آموختن، پرورش رویاها و آماده‌شدن کودکان برای ساختن آینده باشد؛ مکانی که امنیت، پیش‌شرط امید و رشد نسل آینده است.

وی با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با روز دانش‌آموز افزود: امروز در حالی از روز دانش‌آموز سخن می‌گوییم که خاطره تلخ حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد، معنای این روز را برای ما عمیق‌تر و مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است.

بهروزآذر این حادثه را حمله به جان انسان‌های بی‌گناه و حق بنیادین آنان برای زندگی، امنیت و آموزش دانست و تأکید کرد: محکومیت تروریسم نباید تابع جغرافیا، هویت قربانیان یا ملاحظات سیاسی باشد؛ جان انسان‌ها ارزش برابر دارد و رنج خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند نباید با هیچ مرزبندی سیاسی و جغرافیایی کم‌اهمیت جلوه داده شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فراموش‌شدن این جنایت گفت: ما نباید بگذاریم چنین اتفاقی به فراموشی سپرده شود؛ همان‌طور که واقعه هیروشیما در حافظه جهانی باقی مانده است، نباید اجازه دهیم جنایت میناب نیز از حافظه عمومی کنار گذاشته شود.

وی ادامه داد: حفظ این حافظه و انتقال آن به نسل‌های آینده اهمیت بسیاری دارد و باید با کودکان و نوجوانان درباره این وقایع گفت‌وگو کنیم تا حقیقت را بشناسند و نسبت به ارزش صلح، امنیت، کرامت انسانی و حق زندگی حساس و مسئول باشند.

بهروزآذر با بیان اینکه مقابله با تروریسم، حمایت از قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی مسئولیتی مشترک است، تصریح کرد: ما با اندوه از جان‌های عزیزی که از دست داده‌ایم و با اراده‌ای استوار برای پاسخگو شدن عاملان و آمران این جنایت در برابر قانون و عدالت می‌ایستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، هنر را یکی از ارزشمندترین ابزارهای زنده نگه‌داشتن حافظه جمعی دانست و گفت: موسیقی تنها مجموعه‌ای از نغمه‌ها و صداها نیست، بلکه زبانی است که می‌تواند اندوه را به همدلی، خاطره را به آگاهی و سکوت را به یادآوری تبدیل کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که این نغمه‌ها، علاوه بر یادآوری اندوهی بزرگ، پژواکی از تعهد مشترک برای زندگی، صلح، عدالت و آینده‌ای امن برای کودکان ایران و همه کودکان جهان باشد.

برچسب ها: میناب ، میناب 168 ، زنان رئیس‌جمهور
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