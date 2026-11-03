کد خبر: 1388261
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
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تدوین دستورالعمل ساماندهی کافه‌ها در دستور کار دادستانی

کافه‌ها سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستانی کل کشور با اتخاذ رویکردی فرهنگی و با همکاری کافه‌داران، برنامه ساماندهی کافه‌ها را در دستور کار قرار داده است.

جوان آنلاین: علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی و ضرورت مواجهه فرهنگی با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل اجتماعی تأکید کرده است.

وی افزود: در همین راستا، مأموریت‌هایی به پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی واگذار شده است تا این موضوع را بررسی و پیگیری کنند.

کاظمی ادامه داد: دادستانی کل کشور نیز برنامه‌هایی را با کافه‌داران کشور دنبال کرده و تدوین دستورالعملی برای ساماندهی این حوزه را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: رویکرد جدی و مثبتی در دادستانی کل کشور برای تقویت اقدامات فرهنگی و به حرکت درآوردن ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی آغاز شده است.

برچسب ها: کافه رستوران ، قوه قضاییه ، دادستانی
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