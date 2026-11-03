شرکت بهره برداری مترو تهران و همچنین شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی خدمات ویژه ای به شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ارائه می‌کنند.

جوان آنلاین: مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: ایستگاه مترو طالقانی به‌عنوان مسیر دسترسی به محل برگزاری راهپیمایی در نظر گرفته شده است و قطارهای فوق‌العاده نیز در صورت نیاز به ناوگان خدمات‌رسانی اضافه خواهند شد.

هادی زند افزود: خدمات‌رسانی در ایستگاه طالقانی پس از پایان مراسم نیز ادامه خواهد داشت و به‌منظور پاسخگویی به تقاضای سفر و جلوگیری از ازدحام احتمالی، در صورت نیاز قطارهای فوق‌العاده به ناوگان فعال اضافه و اعزام خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت بهره‌برداری مترو تهران با پیش‌بینی تمهیدات لازم، آمادگی دارد ضمن تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، خدمات حمل‌ونقل ریلی را در این روز به‌صورت منظم و ایمن ارائه کند.

خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

همچنین به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ارائه خدمات ویژه حمل‌ونقل به شرکت‌کنندگان در این مراسم خبر داد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: به‌منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل حضور آنان در راهپیمایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان که در خیابان طالقانی، مقابل لانه جاسوسی سابق، برگزار می‌شود، ناوگان ویژه شرکت واحد از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی شهر برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

این خدمات از مبادی زیر ارائه می‌شود:

میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب اسلامی، میدان خراسان شهرک ، شهید بروجردی ، میدان رسالت، پایانه شهید محلاتی، میدان ابوذر، تهرانسر، فلکه دوم صادقیه، میدان شهرری، فلکه سوم دولت آباد و همچنین میدان بهارستان تعیین شده است.

همچنین عوامل امدادی و نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با آمادگی کامل در محل مراسم حضور خواهند داشت. همچنین با استقرار ناوگان در خیابان های محدوده برگزاری مراسم، تمهیدات لازم برای بازگشت راهپیمایان به مبادی اولیه نیز پیش‌بینی شده است.

همچنین سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آمادگی کامل این ناوگان جهت جابجایی شرکت کنندگان در این مراسم خبر داد و اعلام کرد که با تمام توان در خدمت مردم به ویژه دانش آموزان خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، راهپیمایی ۱۳ آبان روز چهارشنبه از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین آغاز می‌شود و به سمت مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ادامه خواهد یافت.

همچنین در طول مسیر راهپیمایی غرفه‌ها و مواکب فرهنگی مستقر می‌شوند و برنامه‌هایی همچون سخنرانی، مداحی حماسی، اجرای گروه‌های سرود دانش‌آموزی، رزم‌نوازی دژبان ارتش، قرائت بیانیه دانشجویی و دانش‌آموزی و قرائت قطعنامه سراسری اجرا خواهد شد.