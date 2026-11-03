کد خبر: 1388223
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۰
جامعه » اخبار كلی

جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال مسدود شد

جاده چالوس رئیس پلیس راه راهور فراجا، از انسداد محور کرج–چالوس در محدوده کندوان به دلیل وقوع سیلاب و همچنین انسداد آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب به علت وقوع سیلاب و ریزش سنگ خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از انسداد محور کرج–چالوس در محدوده کندوان به دلیل وقوع سیلاب و جاری شدن گل‌ولای و همچنین انسداد آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب به علت وقوع سیلاب و ریزش سنگ خبر داد.

وی گفت: محور کرج–چالوس از ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز، ۱۲ آبان، در محدوده سرودار به صورت دوطرفه مسدود شده و تردد در مسیر رفت و برگشت امکان‌پذیر نیست. همچنین آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب نیز به دلیل شرایط ناشی از سیلاب و ریزش سنگ تا اطلاع ثانوی مسدود است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشایی مسیرها اظهار کرد: از نخستین لحظات وقوع حادثه، مأموران پلیس راه به همراه تیم‌های راهداری در محل حاضر شده‌اند و عملیات پاکسازی مسیر از گل‌ولای و سنگ‌های ریزشی و همچنین ایمن‌سازی محور را در دستور کار دارند.

سردار محبی تأکید کرد: هر دو مسیر تا زمان پاکسازی کامل، رفع آثار سیلاب و ریزش سنگ و اطمینان از ایمنی تردد، مسدود خواهند بود و بازگشایی آنها منوط به تکمیل عملیات ایمن‌سازی است.

وی با هشدار به مسافرانی که قصد سفر به استان‌های شمالی را دارند، گفت: با توجه به انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، رانندگان برای تردد به شمال کشور از مسیرهای جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به بارش باران در اغلب محورهای مواصلاتی استان‌های شمالی کشور، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، پیش از آغاز سفر از سلامت سیستم گرمایشی خودرو و عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل کنند.

سردار محبی در پایان تأکید کرد:مسافران حتی‌الامکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی پیگیری کنند.

برچسب ها: جاده چالوس ، چالوس ، راهور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

توهم دانایی پسینی!

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

نقشه راهی برای پایان جنگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار