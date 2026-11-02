جوان آنلاین: در حالی که ترامپ دیشب با برگزاری آخرین گردهمایی انتخاباتی خود تلاش کرد حمایت رأی‌دهندگان را از نامزد‌های جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره جلب کند، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از پیشتازی دموکرات‌ها در رقابت برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان و سنا حکایت دارد، موضوعی که نگرانی‌ها را در حزب جمهوری‌خواه نسبت به پیامد‌های شکست انتخاباتی افزایش داده است. همزمان، گزارش‌ها حکایت از این دارد که دولت ترامپ خود را برای مواجهه با کنگره‌ای تحت کنترل دموکرات‌ها آماده می‌کند، سناریویی که می‌تواند دو سال پایانی ریاست‌جمهوری او را با محدودیت‌های جدی سیاسی و نظارتی روبه‌رو سازد.

امریکایی‌ها امروز (سه‌شنبه) به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا از میان صد‌ها نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات، ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان را برای یک دوره دو ساله و ۳۵ سناتور را برای یک دوره شش‌ساله انتخاب کنند. اگرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در هفته‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای جلب حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه و افزایش وزن سیاسی هم‌حزبی‌های خود انجام داد، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها چندان نتیجه‌بخش نبوده و دموکرات‌ها بر اساس نظرسنجی‌ها در موقعیت بهتری برای تصاحب کرسی‌های کنگره قرار دارند. در این رابطه، آخرین نتایج نظرسنجی مشترک نیویورک‌تایمز و دانشگاه سِینا نشان می‌دهد دموکرات‌ها در رقابت ایالت میشیگان ۱۱ درصد، تگزاس ۷ درصد، مین ۶درصد، کانزاس و اوهایو هر کدام ۵ درصد، آلاسکا دو درصد و آیووا یک درصد از جمهوری‌خواهان پیش هستند. با این حال، تنها در دو ایالت میشیگان و تگزاس، برتری عبدلسید و جیمز تالاریکو نامزد‌های دموکرات، بر رقبای جمهوری‌خواهشان از حاشیه خطای نظرسنجی فراتر رفته و در پنج رقابت دیگر، اختلاف دو حزب از نظر آماری معنادار نیست. طبق این نظرسنجی، نامزد‌های دموکرات همچنین در جلب حمایت رأی‌دهندگان سنتی حزب، به‌ویژه افرادی که در انتخابات ۲۰۲۴ به کامالا هریس رأی دادند، موفق‌تر از نامزد‌های جمهوری‌خواه در جلب حمایت رأی‌دهندگان به ترامپ عمل کرده‌اند. از سوی دیگر، گوین نیوسام، فرماندار دموکرات ایالت کالیفرنیا نیز یک‌شنبه شب در سخنانی احتمال پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات کنگره را مطرح کرد و از آن با عنوان «سونامی آبی» (رنگ نمادین دموکرات) یاد کرد. به گفته نیوسام، حزب دموکرات برای بازپس‌گیری کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره از شتاب و تحرک انتخاباتی لازم برخوردار است. نیوسام در ادامه گفت که از واژه سونامی بی‌دلیل استفاده نمی‌کند و افزود: «هر جا که رفته‌ام، این احساس را داشته‌ام.»

نگرانی جمهوری‌خواهان

با توجه به اینکه شواهد و قرائنی که از پیروزی احتمالی دموکرات‌ها حکایت دارد، رهبران جمهوری‌خواه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند. رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان اذعان کرد که این حزب با چالش مشارکت رأی‌دهندگان روبه‌روست و برای حفظ کنترل کنگره به حضور گسترده هواداران خود در انتخابات نیاز دارد. «جو گراترز» در گفت‌و‌گو با شبکه نیوزنیشن، در پاسخ به پرسشی درباره وجود مشکل در میزان مشارکت جمهوری‌خواهان گفت: بله، اما دموکرات‌ها معمولاً زودتر رأی می‌دهند و جمهوری‌خواهان بیشتر در روز انتخابات پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند. وی همچنین با اشاره به پیام «تد کروز» سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس تأکید کرد: هواداران این حزب نباید تصور کنند بدون حضور در مراکز رأی‌گیری نیز پیروزی به دست خواهد آمد.

دون بیکن، نماینده جمهوری‌خواه نیز در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه نامطلوب انتخابات می‌تواند نشانه آغاز پایان جنبش ماگا (امریکا را دوباره عظمت ببخشیم) باشد، گفت: «فکر می‌کنم در حزب بحثی شکل خواهد گرفت و معتقدم ما به چنین بحثی نیاز داریم.» علاوه بر این، خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از منابع آگاه گزارش داد کاخ سفید طی ماه‌های گذشته در حال آماده‌سازی طرح‌هایی بوده است تا در صورت کسب اکثریت کنگره از سوی دموکرات‌ها در انتخابات، برنامه‌های ترامپ از طریق اقدامات اجرایی و بدون عبور از کنگره پیش برده شود.

کاهش محبوبیت ترامپ، افزایش هزینه‌های زندگی در پی جنگ ایران، جنگ تعرفه‌ای با کانادا و همچنین نگرانی‌ها درباره عملکرد نامزد‌های جمهوری‌خواه باعث شده شمار بیشتری از کرسی‌های سنا در معرض رقابت جدی دموکرات‌ها قرار بگیرد. شبکه سی‌ان‌ان دیروز در گزارشی با اشاره به فشار فزاینده هزینه‌های زندگی بر خانوار‌های امریکایی نوشت: گرانی مسکن، مواد غذایی، بیمه، برق و خدمات درمانی، نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم ایجاد کرده و به یکی از مهم‌ترین موضوعات انتخابات کنگره تبدیل شده است.

پیشتر، دو‌سوم امریکایی‌ها اعلام کرده بودند جنگ ایران، تورم و افزایش قیمت سوخت از جمله عواملی هستند که بر تصمیم آنها برای رأی دادن در انتخابات کنگره تأثیرگذار خواهند بود. بنابراین با توجه به سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، این مسئله می‌تواند نقش مهمی در کاهش آرای نامزد‌های جمهوری‌خواه داشته باشد.