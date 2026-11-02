ثبت بیش از ۳۸۳۰ حمله هوایی و موشکی عربستان علیه یمن

وزارت خارجه یمن با ارسال نامه‌های جداگانه به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا نسبت به تداوم حملات عربستان سعودی علیه یمن هشدار داد و اعلام کرد بیش از ۳۸۳۰ حمله هوایی و موشکی عربستان علیه یمن ثبت شده است.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن در نامه‌هایی خطاب به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا، نسبت به تداوم حملات عربستان سعودی علیه یمن هشدار داده است.

به گزارش المسیره، در نامه ارسالی وزارت خارجه یمن، آمار و مجموع حملات هوایی عربستان از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها در ۱۳ ژوئیه گذشته تشریح شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد، شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه این کشور از زمان آغاز دور اخیر تشدید تنش‌ها در ماه ژوئیه گذشته، از ۳ هزار و ۸۳۰ مورد فراتر رفته است.

در این نامه ارسالی تأکید شده است، شمار شهداء و مجروحان حملات عربستان از آغاز این دور از تنش‌ها به ۷۶۸ نفر رسیده که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.