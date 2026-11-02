دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که انتظار نداشت جنگ او علیه ایران تا این حد فرسایشی شود و قیمت‌ها به صورت سرسام آوری بالا برود، در آستانه انتخابات مدعی شد که قیمت نفت در جریان جنگ علیه ایران، کمتر از انتظارش افزایش یافته است.

جوان آنلاین: ترامپ در گفت‌و‌گو با یک برنامه وابسته به روزنامه نیویورک پست، ادعا کرد که قیمت نفت در جریان جنگ کمتر از حد انتظارش افزایش یافت و قیمت بنزین در آمریکا به زیر ۲ دلار در هر گالن خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به اینکه آیا دنبال تغییر حکومت در ایران است؟، ادعا کرد که واشنگتن به نوعی و از جهت‌هایی حکومت را تغییر داده و دو بار هم این کار را کرده است.

وی همچنین در جواب به سوال «آیا از اینکه ایران تا این حد سرسخت بوده، تعجب کرده‌اید؟»، گفت: نمی‌دانم «سرسخت» یعنی چه. منظورم این است که ما با آنها خوب رفتار کردیم، چون آنها می‌خواهند مذاکره کنند.

ترامپ که در جریان حملات متجاوزانه علیه ایران به اهداف اعلامی خود دست نیافته است، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره برای کم نشان دادن هزینه‌های تجاوزگری، سرپوش نهادن بر ناکامی‌ها و ترمیم محبوبیت از دست رفته تقلا می‌کند که تصویری پیروز از دولت خود ارایه دهد.