معاون عمران وزیر کشور به نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تأمین معیشت مردم اشاره و با تأکید بر استفاده از منابع بانکی و تسهیلات کم‌بهره، طرح «از مزرعه تا سفره» را راهکاری برای کاهش قیمت‌ها و بهبود دسترسی به کالا‌های اساسی عنوان کرد.

جوان آنلاین: مسعود نصرتی در نشست استانداران و شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور از هزینه‌کرد ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مدرسه‌سازی خبر داد و گفت: ۶۱ درصد از این اعتبار را خیرین و مردم و ۳۹ درصد را دولت و شهرداری‌ها تأمین کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این یکی از شاخص‌های چهارده‌گانه است که با دستور وزیر کشور و براساس تفاهمنامه بین وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش، به طور لحظه‌ای توسط معاونان عمرانی استانداری‌ها نظارت می‌شود و این پروژه‌ها با همراهی سازمان نوسازی مدارس پیش می‌رود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، به موضوع دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها نیز اشاره کرد و گفت: یک میلیون خودرو در این برنامه قرار گرفته که تا کنون ۴۲۰ هزار دستگاه از آنها تکمیل شده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در تشریح نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تأمین معیشت، به فعالیت ۱۶ سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌های مرزی اشاره کرد که ظرفیت واردات کالا را دارند.

نصرتی تشکیل صندوق توسعه شهری و روستایی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را گامی مهم در جهت تسهیل دسترسی به تسهیلات کم‌بهره با همکاری برخی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دانست.

معاون عمران وزیر کشور با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با اتاق‌های بازرگانی و اصناف از بهمن ماه ۱۴۰۴ و افزایش سرعت این اقدامات در سال ۱۴۰۵، از ابلاغ دستورالعمل ۲۲ ماده‌ای به معاونان عمرانی استانداری‌ها خبر داد که در آن، نحوه همکاری با وزارت جهاد کشاورزی، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی و رفع دغدغه‌های مرتبط با واردات کالا، به ویژه برای سازمان‌های همیاری شهرداری‌های استان‌های مرزی، تشریح شده است. این اقدامات با هدف حذف واسطه‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد.

نصرتی اظهار کرد: در صورت موفقیت در رفع چالش‌ها، حذف اجاره غرفه‌داران و واسطه‌های متعدد واردات و توزیع، منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

وی افزود: رویکرد تأمین مالی با استفاده از منابع موجود شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، یکی از راهکار‌های نوآورانه در این زمینه است. این تسهیلات در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به کار گرفته می‌شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: با این طرح از ظرفیت دهیاری‌های سراسر کشور برای اجرای مستقیم طرح «از مزرعه تا سفره» استفاده می‌شود. بدین ترتیب، تولیدکنندگان در کنار هم قرار گرفته و فرآیند تأمین و توزیع کالا به طور مستقیم مدیریت می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی با اشاره به طراحی سامانه‌ای در استان‌ها که محصولات مازاد بر نیاز بازار را رصد کرده و اطلاعات مربوطه را ثبت می‌کند، گفت: این سامانه به شفافیت و کارایی این فرآیند کمک شایانی خواهد کرد.