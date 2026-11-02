کد خبر: 1388157
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله سایبری به فروشگاه‌های زنجیره‌ای در چند کشور اروپایی

3 سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌ها در بلژیک، لوکزامبورگ و سوئد هدف حملات سایبری قرار گرفتند و دمای یخچال‌ها و فریزر‌ها به‌طور ناگهانی افزایش یافت.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در چند کشور اروپایی روز دوشنبه از اختلال در عملکرد یخچال‌ها و فریزر‌های خود خبر دادند؛ رخدادی که به گفته برخی شرکت‌ها ناشی از حمله سایبری بوده است.

به گزارش مهر، شرکت‌های «آهولد دلهیز» و «کولرویت» اعلام کردند که سامانه‌های سرمایشی ده‌ها فروشگاه در بلژیک و لوکزامبورگ دچار اختلال شده‌اند. در سوئد نیز فروشگاه‌های «آی‌سی‌ای» و «کوپ» با افزایش ناگهانی دمای یخچال‌ها و فریزر‌های خود مواجه شدند.

این حوادث پس از حمله مشابهی در ماه اکتبر به صد‌ها سوپرمارکت در فرانسه رخ می‌دهد که به افزایش دمای برخی یخچال‌ها تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد، از بین رفتن مواد غذایی و وقوع آتش‌سوزی منجر شد.

شرکت کارفور بلژیک از اختلال در حدود ۱۵ فروشگاه خود خبر داد و ایکیا نیز اعلام کرد یکی از فروشگاه‌هایش در شهر مونس هدف حمله قرار گرفته است. کولرویت هم از حمله به سامانه‌های سرمایشی پنج فروشگاه خود خبر داد.

سوئد و استونی نیز هدف حملات قرار گرفتند

رئیس مرکز ملی امنیت سایبری سوئد اعلام کرد این مرکز چندین حادثه مرتبط با سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های مواد غذایی را بررسی می‌کند.

شرکت آی‌سی‌ای اعلام کرد شمار محدودی از فروشگاه‌هایش تحت تأثیر این حملات قرار گرفته‌اند. گروه کوپ نیز از اختلال در شش فروشگاه خود خبر داد.

در استونی نیز یکی از زنجیره‌های سوپرمارکتی هدف حمله مشابهی قرار گرفت و دمای سامانه‌های سرمایشی آن به ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت.

برچسب ها: حمله سایبری ، فروشگاه زنجیره ای ، اروپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

روایت‌هایی دست اول از ناگفته‌ها

نقشه راهی برای پایان جنگ

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار