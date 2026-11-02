جوان آنلاین: «الکساندر استاب»، رئیس‌جمهور فنلاند در سخنرانی خود در دویست‌وپنجاه‌وهشتمین دوره ملی دفاعی این کشور اعلام کرد که فنلاند به ابتکار فرانسه در زمینه بازدارندگی هسته‌ای پیوسته و روند اجرای این همکاری در سطح رسمی از هفته گذشته آغاز شده است.

وی گفت، همکاری با فرانسه به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای به فنلاند امکان می‌دهد درک بهتری از ارزیابی قدرت‌های بزرگ درباره پیامد‌های اقداماتشان در شرایط امنیتی کنونی به دست آورد.

رئیس‌جمهور فنلاند تاکید کرد: «این همکاری درک ما را تقویت خواهد کرد و بیش از هر چیز، بازدارندگی جمعی ما را افزایش می‌دهد.»

با این حال، او خاطرنشان کرد که چارچوب نهایی این همکاری هنوز در دست بررسی است.

رئیس‌جمهور فنلاند گفت: «پیش از تصمیم‌گیری، پیامد‌های گزینه‌های احتمالی مختلف را با دقت ارزیابی خواهیم کرد. آنچه قطعی است، این است که این همکاری را جدی می‌گیریم؛ همان‌طور که همه تلاش‌ها برای تقویت دفاع خود را جدی می‌گیریم.»

استاب همچنین بر اهمیت عضویت فنلاند در ناتو تاکید کرد و آن را عنصری محوری در سامانه بازدارندگی این کشور دانست.

وی گفت: «بازدارندگی گسترده‌ای که آمریکا فراهم می‌کند، حفاظت هسته‌ای را نیز به فنلاند تعمیم می‌دهد.»

رئیس‌جمهور فنلاند در ادامه بر ضرورت تقویت توان دفاعی اروپا در پی تهاجم روسیه به اوکراین و تغییرات در روابط فراآتلانتیکی تاکید کرد.

وی در پایان گفت: «اروپا باید بیش از پیش به توانمندی‌های خود اتکا کند و بتواند به‌طور مستقل اوضاع را در شرایط تشدید تنش مدیریت کند.»