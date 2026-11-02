ضرورت مدیریت یکپارچه و تدریجی طرح کالابرگ

طرح کالابرگ یکی از ابزار‌های سیاستگذاری رفاهی و مدیریت قدرت خرید خانوارهاست که اثربخشی آن به نحوه تأمین منابع، تنظیم زنجیره توزیع، نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وابسته است

جوان آنلاین: طرح کالابرگ یکی از ابزار‌های سیاستگذاری رفاهی و مدیریت قدرت خرید خانوارهاست که اثربخشی آن به نحوه تأمین منابع، تنظیم زنجیره توزیع، نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وابسته است. از این رو، مدیریت این طرح به ساختاری منسجم، متولی مشخص و سازوکار تصمیم‌گیری کارآمد نیاز دارد تا منابع حمایتی با کمترین اتلاف به گروه‌های هدف برسد و اختلال‌های اجرایی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. در شرایط جنگی و افزایش فشار بر منابع اقتصادی کشور نیز ضرورت دارد تغییر در سیاست کالابرگ با ارزیابی دقیق و به‌صورت تدریجی انجام شود تا خانوار‌ها و فعالان زنجیره تأمین با تصمیم‌های ناگهانی و بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی مواجه نشوند.

اجرای کالابرگ به مجموعه‌ای از وظایف مرتبط با سیاستگذاری رفاهی، تأمین منابع مالی، تهیه و توزیع کالا‌های اساسی، مدیریت شبکه فروش، نظارت بر قیمت‌ها و رسیدگی به اعتراض خانوار‌ها وابسته است. از آنجا که هرکدام از این وظایف ممکن است در اختیار دستگاه متفاوتی قرار داشته باشد، نبود هماهنگی میان نهاد‌های مسئول احتمال بروز تأخیر، تصمیم‌های متعارض و اختلال در اجرای طرح را افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی، حتی اگر هر دستگاه وظیفه محوله خود را انجام دهد، نبود ارتباط مؤثر میان اجزای اجرایی می‌تواند نتیجه نهایی سیاست را با مشکل مواجه کند.

از طرفی تمرکز مدیریت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که یک مرجع مشخص، مسئول هماهنگی دستگاه‌ها، تعیین اولویت‌ها، تصویب برنامه اجرایی، پیگیری تصمیم‌ها و پاسخگویی درباره عملکرد طرح باشد. البته این تمرکز به معنای انتقال تمام وظایف تخصصی به یک سازمان نیست و دستگاه‌های مسئول تأمین کالا، تخصیص منابع و نظارت بر بازار می‌توانند وظایف قانونی خود را ادامه دهند، اما فعالیت آنها باید بر اساس تقسیم کار روشن، برنامه زمانی مشترک و سازوکار هماهنگی الزام‌آور انجام شود.

تعیین یک دستگاه به‌عنوان متولی کالابرگ، بدون اعطای اختیار کافی برای هماهنگی و پیگیری تصمیم‌ها، تغییر محسوسی در عملکرد طرح ایجاد نمی‌کند. متولی واحد باید به اطلاعات مربوط به منابع مالی، میزان اعتبار مصرف‌شده، وضعیت تأمین کالا، موجودی فروشگاه‌ها، عملکرد شبکه توزیع و میزان پوشش خانوار‌ها دسترسی داشته باشد تا بتواند بر پایه داده‌های دقیق، مشکلات را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند. همچنین لازم است دستگاه‌های همکار موظف باشند اطلاعات مورد نیاز را در بازه‌های زمانی مشخص در اختیار این مرجع قرار دهند. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درباره کالابرگ باید بر پایه برنامه‌ای مشخص و قابل پیش‌بینی انجام شود. تغییرات مکرر در زمانبندی پرداخت اعتبار، مبلغ حمایت، فهرست کالا‌های مشمول یا شیوه استفاده از اعتبار، خانوار‌ها و فعالان شبکه فروش را با دشواری برنامه‌ریزی مواجه می‌کند. در نتیجه، متولی طرح باید تقویم اجرایی دقیق تدوین کند و تغییرات ضروری را با اطلاع‌رسانی به‌موقع و توضیح دلایل تصمیم‌ها به اجرا بگذارد.

خانوار‌هایی که بخشی از خرید کالا‌های اساسی خود را بر مبنای اعتبار کالابرگ تنظیم می‌کنند، برای مدیریت هزینه‌های ماهانه به اطلاع از زمان پرداخت، میزان اعتبار و شرایط استفاده نیاز دارند. بنابراین، تغییر دفعی در هرکدام از این مؤلفه‌ها ممکن است برنامه خرید آنها را برهم بزند و فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کند. در همین حال، فروشگاه‌ها و تأمین‌کنندگان نیز برای تهیه کالا، تنظیم موجودی و مدیریت جریان نقدی به زمان و اطلاعات قابل اتکا نیاز دارند. به همین دلیل، اعلام ناگهانی تصمیم‌های جدید بدون فراهم کردن مقدمات اجرایی، احتمال کمبود کالا و سردرگمی مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.

اصل تدریج باید در طراحی و اجرای تغییرات کالابرگ رعایت شود. هرگونه اصلاح در میزان اعتبار، دامنه کالا‌های مشمول یا شیوه تخصیص حمایت، ابتدا باید از نظر آثار مالی، ظرفیت اجرایی و پیامد‌های اجتماعی ارزیابی شود و سپس با زمان‌بندی مشخص به اجرا درآید. اجرای آزمایشی در محدوده‌ای مشخص، بررسی نتایج و اصلاح اشکالات پیش از تعمیم سراسری، امکان کنترل خطا را افزایش می‌دهد و از تحمیل هزینه ناشی از تصمیم‌های شتاب‌زده جلوگیری می‌کند. تدریجی بودن اصلاحات نباید به عاملی برای تعویق در رسیدگی به مشکلات اجرایی تبدیل شود. اگر در فرایند تخصیص اعتبار، تأمین کالا یا پوشش گروه‌های هدف نقصی وجود دارد، تأخیر در رفع آن مستقیماً بر قدرت خرید خانوار‌ها اثر می‌گذارد و کارآمدی سیاست حمایتی را کاهش می‌دهد. بنابراین، دولت باید در شناسایی مسئله، تعیین مسئول و تصویب راهکار با سرعت عمل کند و در مقابل، اجرای تغییرات را بر اساس آمادگی شبکه توزیع، ظرفیت منابع مالی و شرایط خانوار‌ها پیش ببرد.

یکی از الزامات این رویکرد، ارزیابی دقیق منابع مالی پیش از اعلام هرگونه تعهد جدید است. اعتبار کالابرگ باید از محل منابع قابل تحقق تأمین شود و تصمیم‌گیران از ایجاد تعهداتی که پشتوانه مالی مشخص ندارند پرهیز کنند، زیرا اعلام حمایت بدون تأمین پایدار منابع، در نهایت به تأخیر در پرداخت اعتبار یا کاهش ارزش واقعی آن منجر می‌شود. همچنین وضعیت تولید، موجودی انبار‌ها و ظرفیت توزیع کالا‌های اساسی باید پیش از افزایش تقاضای ناشی از اعتبار حمایتی بررسی شود تا رشد تقاضا به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر نشود. حفظ قدرت خرید واقعی اعتبار نیز به پایش مستمر قیمت‌ها وابسته است. اگر قیمت کالا‌های مشمول با سرعت بیشتری از میزان حمایت افزایش یابد، اعتبار تخصیص‌یافته بخش کمتری از سبد مصرفی خانوار را پوشش خواهد داد. از این رو، تعیین مبلغ حمایت باید بر اساس داده‌های به‌روز درباره هزینه سبد کالا‌های اساسی و وضعیت درآمدی خانوار‌ها انجام شود. این ارزیابی همچنین باید آثار تغییرات قیمت بر گروه‌های درآمدی مختلف را در نظر بگیرد تا منابع حمایتی متناسب با نیاز خانوار‌های هدف تخصیص یابد. مدیریت مؤثر کالابرگ به نقشه راهی نیاز دارد که در آن مسئولیت دستگاه‌ها، منابع مالی، زمانبندی اجرا، شاخص‌های ارزیابی و شرایط اصلاح سیاست به‌روشنی مشخص شده باشد. این نقشه راه باید سناریو‌های مختلف اقتصادی، از تداوم وضعیت موجود تا تشدید محدودیت‌های تأمین و افزایش فشار بر منابع عمومی را پوشش دهد تا در زمان بروز بحران، تصمیم‌گیری به اقدامات مقطعی و بدون پشتوانه تبدیل نشود. وجود چنین برنامه‌ای همچنین امکان هماهنگی بهتر میان دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی نیاز‌های مالی طرح را فراهم می‌کند.

ارتباط میان حمایت از مصرف‌کننده و مدیریت بازار کالا‌های اساسی نیز باید در ساختار اجرایی طرح تقویت شود. تخصیص اعتبار بدون اطمینان از موجودی کالا در شبکه توزیع، اثر مورد انتظار را بر قدرت خرید خانوار‌ها ایجاد نمی‌کند و در صورت محدودیت عرضه، احتمال افزایش قیمت‌ها را بالا می‌برد. بنابراین، متولی کالابرگ باید با دستگاه‌های مسئول تولید، تأمین، توزیع و نظارت بر بازار ارتباط مستمر داشته باشد و اطلاعات مربوط به میزان تقاضا و موجودی کالا‌ها را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.