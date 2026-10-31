ریزش بورس و صف فروش در نخستین روز هفته

بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با افزایش فشار فروش و افت سنگین شاخص‌ها مواجه شد؛ به‌طوری‌که شاخص کل بیش از ۱۲۸ هزار واحد کاهش یافت و بار دیگر به کانال ۷.۸ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد. همزمان ارزش معاملات خرد از ۳۰ همت فراتر رفت و تعداد معاملات نیز از یک میلیون فقره عبور کرد.

جوان آنلاین: معاملات بازار سهام امروز (شنبه ۹ آبان‌ماه) در فضایی منفی دنبال شد و شاخص کل بورس تهران با افت ۱۲۸ هزار و ۷۴۵ واحدی به محدوده ۷.۸ میلیون واحد رسید.

به گزارش ایسنا، شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص اصلی حرکت کرد و با کاهش ۱۲ هزار و ۸۷۲ واحدی به دو میلیون و ۱۹۶ هزار واحد رسید. افت همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که فشار فروش تنها به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش گسترده‌تری از سهام بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

در جریان معاملات امروز، تعداد دادوستدها از یک میلیون فقره فراتر رفت و ارزش معاملات نیز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ثبت شد؛ موضوعی که از تداوم فعالیت قابل توجه معامله‌گران در کنار غلبه فضای منفی بر بازار حکایت دارد. در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس، فملی، فارس، شپنا، تابان، شستا، تاپیکو و وغدیر نقش داشتند.

افت شاخص فرابورس

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران نیز روزی منفی را پشت سر گذاشت و شاخص کل این بازار با کاهش ۲۵۶ واحدی به سطح ۶۶ هزار و ۱۲۷ واحد رسید.

تعداد معاملات فرابورس نیز یک میلیون و ۱۷۴ هزار فقره ثبت شد. نمادهای کگهر، آریا، فزر، شرانل، فغدیر، هرمز و مارون از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز بودند.

تداوم فشار فروش در بازار سهام

مجموع تحولات معاملاتی امروز نشان می‌دهد که بازار سهام هفته را با غلبه عرضه بر تقاضا آغاز کرده است. افت قابل توجه شاخص کل در کنار کاهش شاخص هم‌وزن و عقب‌نشینی فرابورس، بیانگر آن است که فشار فروش ابعاد نسبتاً گسترده‌ای داشته است.

از سوی دیگر، عبور تعداد معاملات از یک میلیون فقره و ثبت ارزش معاملاتی بیش از ۳۰ همت نشان می‌دهد که با وجود افت شاخص‌ها، تحرک معاملاتی در بازار همچنان ادامه دارد.

با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت بازار باید روند ورود و خروج پول حقیقی، ارزش سفارش‌های خرید و فروش و میزان تقاضا در روزهای آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در شرایط فعلی، بازگشت تقاضا و کاهش فشار عرضه می‌تواند در تعیین مسیر کوتاه‌مدت بازار نقش مهمی داشته باشد؛ در مقابل، تداوم غلبه فروشندگان ممکن است زمینه‌ساز نوسانات منفی بیشتر در شاخص‌ها شود.