سازمان تعزیرات: خروج سکه و شمش طلا ممنوع است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با هشدار به مسافران خروجی کشور اعلام کرد: همراه داشتن بیش از ۵ هزار یورو ارز و بیش از ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده هنگام خروج از کشور ممنوع است.

جوان آنلاین: علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه تلویزیونی، با اشاره به برخی مصادیق تخلفات مرتبط با قاچاق ارز و کالا اظهار کرد: ممکن است برخی مسافران بدون اطلاع از محدودیت‌های قانونی، هنگام خروج از کشور بیش از ۵ هزار یورو ارز یا بیش از ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده همراه داشته باشند و در فرودگاه با تشکیل پرونده مواجه شوند.

وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود خانم‌ها بدون اطلاع از مقررات، مقادیری طلای ساخته‌شده همراه دارند که از سقف مجاز قانونی بیشتر است. مطابق مقررات، خروج بیش از ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده برای هر فرد ممنوع بوده و می‌تواند به ضبط طلای مازاد و جریمه‌ای معادل ارزش آن منجر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه پرونده‌های متعددی در این زمینه در فرودگاه‌های کشور، به‌ویژه فرودگاه تهران، تشکیل می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از این موارد ناشی از ناآگاهی مسافران از مقررات است و لزوماً نمی‌توان همه آنها را ناشی از قصد و عمد برای ارتکاب تخلف دانست.

فرهادی ادامه داد: همراه داشتن طلا از جمله سکه و شمش برای خروج از کشور ممنوع است و تنها طلای ساخته‌شده تا سقف ۱۵۰ گرم برای هر فرد مجاز خواهد بود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر به مسافران خاطرنشان کرد: آگاهی از مقررات پیش از سفر می‌تواند از تشکیل پرونده، ضبط اموال و بروز مشکلات قانونی برای مسافران جلوگیری کند.