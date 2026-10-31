افت شدید قیمت جهانی طلا و نقره

تازه‌ترین نرخ اونس طلا و نقره در بازارهای جهانی اعلام شد که بر اساس آن هر دو فلز گران‌بها با کاهش قابل‌توجه قیمت مواجه شدند.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۳.۵ درصد کاهش، به ۳۸۸۰ دلار و ۹۷ سنت رسید که پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۳.۳ درصد کاهش، در ۳۸۹۸ دلار و ۹۰ سنت بسته شد.

قیمت هر اونس نقره با ۶.۵ درصد کاهش، به ۴۹ دلار رسید و برای اولین بار در ۱۱ ماه گذشته به زیر ۵۰ دلار سقوط کرد.

تای وانگ، معامله‌گر مستقل فلزات، در این باره گفت: «اوضاع به‌هم ریخته است.» او افزود فلزات گرانبها نمی‌توانند از فشار ناشی از اصلاح شدید بازار سهام در امان بمانند. درآمد شرکت‌ها پایه اصلی رشد سهام مرتبط با هوش مصنوعی بوده، اما اکنون این پایه نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد.

تحلیلگران کومرتس‌بانک در یادداشتی اعلام کردند سقوط شدید سهام شرکت‌های فناوری در روز جمعه، ممکن است به فروش اجباری دارایی‌های امن مانند طلا و همچنین درخواست تامین وجه تضمین از سرمایه‌گذاران منجر شده باشد. با این حال، آنها انتظار دارند بازار فلزات گرانبها در ادامه بهبود یابد.

قیمت طلا از زمان ثبت رکورد تاریخی ۵۵۹۵ دلار در ژانویه، تحت تاثیر پیش‌بینی تداوم نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر و کاهش تقاضا در آسیا ۳۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، تحلیلگران اظهار کردند: هر زمان قیمت طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار می‌رسد، معمولا تقاضای بانک‌های مرکزی برای خرید این فلز گرانبها افزایش می‌یابد.

در مقابل، سه فلز گرانبها شامل نقره، پلاتین و پالادیوم از حمایت خرید بانک‌های مرکزی و تقاضای سرمایه‌گذاری برای دارایی‌های امن، که در سال‌های اخیر به رشد قیمت طلا کمک کرده‌اند، برخوردار نیستند.

کاهش هفت تا ۹ درصدی قیمت هر اونس نقره، پلاتین و پالادیوم در هفته گذشته - در مقایسه با کاهش ۲.۹ درصدی طلا - شاخص قدرت نسبی (RSI) این فلزات را برای نخستین بار در سه سال گذشته به محدوده عمیق اشباع فروش رسانده است که از شدت روند نزولی بازار حکایت دارد.

وانگ در این باره گفت: «آنچه به‌ویژه درباره فلزات گرانبها (نقره، پلاتین و پالادیوم) نگران‌کننده است، تداوم و فرسایشی بودن روند نزولی آنهاست، نه یک سقوط ناگهانی که بازار بتواند به‌سرعت از آن بازیابی شود.»

نقره بیش از گذشته به‌عنوان کالایی وابسته به رشد صنعتی شناخته می‌شود. بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» اعلام کرد: تقاضای صنعتی و جواهرسازی برای نقره در حال کاهش است. این بانک میانگین قیمت هر اونس نقره در سال ۲۰۲۷ را ۶۴ دلار پیش‌بینی کرده، که از پیش‌بینی میانگین ۷۱ دلاری آن برای سال جاری کمتر است.

در شرایط فعلی، برای خرید یک اونس طلا باید ۷۹ اونس نقره پرداخت کرد که بالاترین نسبت در ۱۱ ماه گذشته است. این رقم در ژانویه، زمانی که قیمت نقره به رکورد ۱۲۲ دلار رسیده بود، ۴۶ اونس بود. با این حال، از نظر تاریخی هنوز امکان کاهش بیشتر ارزش نقره در مقایسه با طلا وجود دارد. بر اساس داده‌های موسسه مشاوره‌ای متالز فوکوس، میانگین نسبت قیمت طلا به نقره در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ برابر با ۸۲ بوده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت پلاتین و پالادیوم نیز به‌ترتیب به پایین‌ترین سطح در ۱۳ و ۱۷ ماه گذشته رسید. افت قیمت هر اونس پالادیوم به زیر ۱۰۰۰ دلار، نسبت قیمت طلا به پلاتین را به ۲.۷ رساند که بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۵ است.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت هر اونس پلاتین در آخرین معاملات با کاهش ۴.۲ درصدی، به ۱۴۲۵ دلار و دو سنت رسید و هر اونس پالادیوم نیز با کاهش ۳ درصدی، در سطح ۹۷۶ دلار و هشت سنت بسته شد. نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا از سوی صنعت خودروسازی از عوامل اصلی فشار بر قیمت پالادیوم عنوان شده است.